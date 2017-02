El próximo iPhone sería el más caro: costará 1.000 dólares de salida por culpa de su mejor pantalla

No me lo creo, yo soy consumidor de iphone desde hace 5 años, (iphone5 y iphone6) siempre compro en cambio de generacion.



y aunque el iphone5 de mi madre de hace 5 años sigue funcinando como si lo hubiese comprado hoy, si ponen un telefono de 1.000 euros, te aseguro que por muy bien que me caiga apple, no lo compraria, no vale tanto un telefono donde las cosas wue hacemos no sale de lo que haria un telefono inteligente..



Si las nuevas pantallas no las ponen asequibles en linea con los precios, me da a mi que habra mucha gente que no lo compre.



si samsung y iphone cuestan 800 euros los dos, es normal que se eligan entre ellos.



si sam cuesta 800 y iphone 1.000 yo ya me pensaria en buscar otro que no sea iphone