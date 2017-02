For Honor, el videojuego que rompe la barrera del tiempo para enfrentar a los mejores guerreros de la historia

8/02/2017 - 18:51

El esperado videojuego de acción y combate cuerpo a cuerpo de Ubisoft, For Honor, ha sido presentado este miércoles en la Escuela de Esgrima de Madrid, que se ha transformado en un escenario épico para acoger a tres de las grandes facciones guerreras de la historia: Caballeros, Vikingos y Samuráis.

MADRID, 8 (Portaltic/EP)

Durante el acto se han presentado las novedades que ofrece For Honor y se ha recreado una lucha cuerpo a cuerpo entre las tres facciones que jamás coincidieron en la historia. Una batalla épica que nos ayudará a resolver una de las preguntas que se han repetido durante la presentación: "Quién hubiese ganado esta batalla".

"Estamos deseando que los jugadores puedan ponerse a los mandos de esta nueva franquicia, sobre la que hay ya una gran expectación gracias a las innovaciones que aporta al género. Este es el caso de 'El Arte de la Batalla', un revolucionario sistema de combate diseñado para recrear con una autenticidad sin precedentes los duelos de espada" comenta Elena Ruiz, Brand Manager de For Honor.

Por su parte, Jorge Carrión, crítico en The New York Times y experto en cultura pop, ha indicado que "aunque For Honor sea un videojuego en tercera persona, el control del personaje conlleva una implicación personal". "La pregunta 'Who would win', por tanto, adquiere un giro hacia el yo", ha apostillado.

También ha estado presente Marc Gener, investigador del CSIC especializado en arqueo-metalurgia y armas medievales, quien defiende que "el mejor guerrero es el que mejor haya entendido su arma y sus posibilidades, el que mejor haya evaluado a su enemigo y el que mejor sepa potenciar sus puntos fuertes y compensar sus puntos débiles".

En cualquier caso, para descubrir quién ganará esta curiosa batalla solo habrá que esperar hasta el próximo 14 de febrero, fecha en la que el videojuego estará disponible --para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC--.

PUBLICIDAD