EEUU estudia exigir las contraseñas de las redes sociales a aquellos que visiten el país

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Getty.

El departamento de seguridad de EEUU comenzó hace meses a preguntar a algunos viajeros que visitan el país por información de sus perfiles en redes sociales como Twitter o Facebook. Ahora el gobierno dirigido por Donald Trump puede ir un paso más allá y no descarta pedir directamente las contraseñas de dichas redes sociales.

Así lo ha dejado ver el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en el Congreso, asegurando que dicha medida es una de las varias que se están considerando para establecer un veto a refugiados y solicitantes de visas de personas procedentes de los siete países de mayoría musulmana incluidos en la orden ejecutiva que firmó Trump a finales de enero.

Según relata la NBC, Kelly ha asegurado que todavía no hay ninguna medida tomada pero que no descartan llegar a exigir las contraseñas de las redes sociales de quienes visiten el país, incluso si van de vacaciones. "Queremos entrar en sus redes sociales, con contraseñas: '¿Qué haces, qué dices?'. Si no quieren cooperar, entonces no entrarán", ha detallado el secretario de Seguridad.

Más allá de investigar sus redes sociales, el miembro del gobierno pide establecer un control más férreo de todo aquel que visite el país. "Cuando alguien dice: 'soy de esta ciudad y ésta es mi ocupación', [los funcionarios] tienen que creerse la palabra del individuo. Francamente, no creo que eso sea suficiente, sin duda el presidente Trump no cree que eso sea suficiente, así que tenemos que añadir algunas medidas adicionales", puntualizó ante la Cámara.

La NBC explica que en 2015 el departamento de Seguridad estadounidense planteó a Obama esta posibilidad, pero finalmente esta decisión nunca fue adoptada. Sin embargo, el examinado de los perfiles sociales sí que se ha implantado y el Gobierno está preguntando a muchos visitantes al país sobre su actividad en redes sociales.

PUBLICIDAD