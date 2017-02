Científicos del MIT desarrollan una batería de litio de estado sólido, más duradera y sin riesgo de explosiones

Llevamos una década de estancamiento tecnológico en varios sectores como el de la telefonía móvil y el automóvil. No hay nuevas funciones, nuevas prestaciones, nuevas utilidades… y uno de los motivos fundamentales es no disponer de baterías de nueva generación que proporcionen la energía necesaria. Con tanta globalización y recursos intelectuales y materiales compartidos, parece increíble que no seamos capaces de dar un mínimo paso en este campo…



El grafeno un blug XL