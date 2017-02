Ocho consejos para que los grupos de WhatsApp de padres del colegio no se conviertan en un suplicio

La gran mayoría de familias con hijos de entre 1 a 12 años, forman parte de grupos de chat del colegio o guardería, actividades extraescolares y deportivas para estar informados y tratar asuntos relativos a sus hijos.

Aunque la finalidad de estos grupos de WhatsApp es facilitar la organización diaria de los padres, en muchas ocasiones se convierten en verdaderas molestias ya que algunas familias hacen un uso inapropiado de los mismos y puede derivar en distintos problemas, amén de incrementar la dependencia del móvil, pero ¿cómo se le puede poner solución?

Para solucionarlo, lo mejor es tratar de reorientar el grupo a gestionar temas rigurosamente educativos. Y es que cabe tener en cuenta que este tipo de grupos no se han desarrollado con el objetivo de enviar información personal al grupo, generar rumores o producir un bombardeo de imágenes o mensajes, sino coordinar posibles problemas y actividades de los niños.

Desde qids, una app orientada precisamente a gestionar los grupos de padres, recomiendan ocho consejos para formar parte de los grupos de chat de padres con correción y que los grupos no se conviertan en un auténtico infierno:

· Sí a la información, No a los chismorreos. Recuerde, el grupo es una herramienta de uso estrictamente educativo, por ello, cuando los padres envíen un mensaje han de asegurarse que es una información relevante para todos y bajo ese cometido.

· No sea la agenda de su hijo. En ocasiones los padres manejan tanto la información de sus hijos que, sin ser plenamente conscientes, se convierten en la agenda de sus hijos e impiden que los niños asuman sus responsabilidades.

· No sea el pesado del grupo. Fotos virales, chistes, cadenas de mensajes de ayuda, cuatro emojis de la flamenca seguidos... El grupo de padres es para información relativa a los niños.

· Conversaciones particulares, fuera. Las conversaciones privadas entre dos personas se han de hacer hacer fuera del grupo.

· No al chismorreo. Recuerde, en el grupo no debe escribir nada que no dirían en persona al resto de usuarios. Además, debe tener en cuenta que a través de mensajes de texto algunos mensajes pueden ser malinterpretados.

· Cuide las horas y descanse del grupo. Buena parte de conseguir el bienestar con el grupo consiste en no recibir ni enviar notificaciones en mitad de la noche o en fin de semana, del mismo modo que no llamaría por teléfono a una persona con la que no tiene una estrecha relación de confianza.

· Simplifique. Escriba lo que quiera compartir en un solo mensaje y asegúrese que toda la información es correcta antes de enviar.

· La privacidad es sagrada. No comparta fotos y vídeos en los que salgan personas que no sea de sí mismo o de sus hijos, a no ser que se haya asegurado que la otra persona (o progenitor) ha dado su visto bueno a hacerlo.

PUBLICIDAD