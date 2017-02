Comparativa de las tarifas con más datos: Yoigo es el rey mientras que Movistar se queda atrás

Si te gustan las amenazas y pagar por que solo te pongan trabas yoigo es la mejor opción. La ultima revision de contrato solo pone peros al uso de datos. No te deja compartir los 25 GB contratados con otros dispositivos y solo reproduce youtube con una calidad pésima.



Estos señores no dejan usar los datos que has pagado como quieras. Es un engaño de tarifa