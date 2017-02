10 consejos para proteger a los adolescentes en la Red

6/02/2017 - 13:42

La adicción a Internet y a las redes sociales, así como el 'ciberbullying', han sido identificadas como las mayores amenazas de los adolescentes en Internet, según un estudio elaborado por Kelisto.es con motivo del Día Mundial de la Internet Segura, que se celebra el día 9 de febrero. El portal advierte de los riesgos y ofrece a los padres diez consejos para proteger la seguridad 'online' de los jóvenes.

Según los datos del informe de Kelisto.es, casi un millón de adolescentes españoles estarían en riesgo de desarrollar adicción a Internet, y 50.000 de ellos ya lo padecerían. La citada web recuerda que pasar por encima de 18 horas a la semana jugando a videojuegos o 14 horas en redes sociales puede conducir a la adicción.

El 'ciberbullying' es el otro gran riesgo para los jóvenes. Un 21% de los jóvenes lo ha padecido en alguna ocasión y, de los que lo sufren, uno de cada cinco nunca llega a confesarlo. Se trata de un peligro a edades cada vez más tempranas, ya que la mitad de los niños reciben su primer 'smartphone' a los 10 años, cifra que asciende al 80% a los 12 años y al 90% a los 14.

LOS 10 CONSEJOS PARA PROTEGER A LOS ADOLESCENTES EN INTERNET

El primer consejo para los padres consiste en identificar los dispositivos que permiten conectarse a Internet, que además de ordenadores y 'smartphones' pueden incluir también videoconsolas. Los siguientes pasos serían protegerlos con contraseñas para que los menores sólo puedan acceder a algunos, en los que se recomienda activar sistemas de protección parental. Tras identificar y proteger los dispositivos, es recomendable crear varias cuentas, sobre todo en ordenadores, siendo los padres administradores y los hijos con permisos limitados.

Los siguientes consejos pasan por convencer a los menores para que utilicen la Red de forma segura. Un aspecto fundamental es que no proporcionen ningún tipo de información personal, así como que extremen la precaución a la hora de pinchar en enlaces de procedencia desconocida. Se recomienda también limitar las descargas de contenidos como música y vídeo que pueden ocultar 'malware'.

Los programas de mensajería y las redes sociales ocupan también parte de las recomendaciones. En los 'chats', se recomienda no utilizar el nombre real sino un pseudónimo, así como no compartir ningún tipo de imágenes ni datos personales. En las redes sociales es necesario que los jóvenes tengan al menos 14 años, edad mínima que por ejemplo Facebook requiere para abrir una cuenta. Se recomienda a los padres que configuren la cuenta junto a sus hijos y que les recuerden no aceptar peticiones de amistad por parte de desconocidos.

En caso de que un menor sufra algún tipo de violencia o engaño a través de la Red, se recomienda a los padres o a cualquier adulto que denuncien la situación a la unidad de delitos telemáticos de la Policía o la Guardia Civil.

