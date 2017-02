Noysi, la compañía española que compite por convertirse en el 'WhatsApp de las empresas'

La 'startup' española Noysi compite con grandes empresas internacionales por el liderazgo en el mercado de la mensajería instantánea corporativa. Se trata de un sector que no ha dejado de crecer desde 2012, cuando muchas compañías de Estados Unidos empezaron a darse cuenta de la importancia de una mejora de la productividad a nivel de comunicación interna.

"Pasamos un 28% de nuestro tiempo en el trabajo leyendo y contestando correos electrónicos y otro 19% buscando información", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press el CEO y fundador de Noysi, Héctor Castillo, quien habla --en un tono informal, para entender su alcance-- de un "WhatsApp para empresas", capaz de mejorar la productividad en un 20%.

Sin embargo, marca un matiz importante: la seguridad de esta herramienta. "Muchas empresas utilizan WhatsApp para comunicarse, incluso en el caso de los bancos, donde tratan temas demasiado sensibles como para dejarlos en manos de una plataforma tan fácil de hackear. Las compañías saben que tienen que buscar una alternativa y ahí es donde entramos nosotros", señala.

Castillo es consciente de que compite con otras plataformas desarrolladas por empresas internacionales, entre las que destaca Slack, pero confía en su estrategia y en el talento de los trabajadores españoles. "En España tenemos mejores ingenieros que en Estados Unidos", indica el CEO de Noysi, que asegura que han conseguido crear "el mejor protocolo de comunicaciones en tiempo real del mundo".

"Los americanos tienen mucho dinero y lo que hacen es ganar el mercado, ganar clientes rápidamente, pero no se preocupan de generar tecnologías eficientes. Lo que ocurre es que sus plataformas se caen cada tres días, algo que no se puede permitir en un servicio de comunicaciones corporativas. Noysi lleva 18 meses desarrollando la mejor tecnología posible y no se ha caído nunca", añade.

Un servicio un "90% más baratos"

Noysi nace en mayo de 2015 basándose en un producto de éxito que ya funcionaba en Estados Unidos, pero busca desde un primer momento "un modelo de negocio diferente". La compañía se centró en crear "una tecnología escalable a precios que se puedan pagar en España, India, China, Rusia o los países de Iberoamérica". Gracias a ello, las teleoperadoras se empiezan a interesar por una pequeña startup española y por su producto, "que pueden ofrecer un 90 por ciento más barato y, de esta manera, penetrar en los países emergentes".

"Si se ofrece de manera gratuita un servicio de comunicaciones como Noysi, con almacenamiento en la nube, videollamadas y otras herramientas para trabajar en equipo, aumentará su uso y se ganará dinero por otras vías, como es el caso del consumo de datos. Esto genera un modelo de negocio más rentable que el de la competencia", plantea Castillo, que apuesta con trabajar de la mano de las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones.

El CEO de Noysi habla de manera clara de este negocio en auge: "Otras empresas rivales lo que hacen para generar ingresos es vender datos, pero en Europa eso no está asumido como en Estados Unidos. Nosotros no nos vamos a meter en ese negocio, aunque nos lo hayan ofrecido. La privacidad es fundamental".

El futuro pasa por trabajar en remoto

Las tendencias en comunicación corporativa apuntan a una paulatina migración del e-mail a una mensajería instantánea segmentada perfectamente en canales abiertos, en grupos privados y en 'multiequipos'. Este hecho va a propiciar el crecimiento del trabajo en remoto, algo que ya se ha vuelto "fundamental" en el sector tecnológico.

"Noysi no se habría podido crear sin Noysi (para gestionar el trabajo en remoto)", afirma Castillo. En este sentido, explica que "hay perfiles profesionales con mucha experiencia que quieren tener una vida familiar y trabajar desde casa". Esta flexibilidad laboral está más valorada que el propio sueldo entre los profesionales de referencia en este área.

La transición del correo electrónico a la mensajería instantánea es vista por el fundador de Noysi como algo natural, debido --entre otros factores-- al hecho de que se ha convertido en uno de los grandes puntos de entrada de los virus y el robo de datos de la empresa. "El e-mail no es la herramienta adecuada para las comunicaciones dentro de la empresa, pero hasta ahora no había alternativas", señala Castillo.

Así, defiende que además de ser menos productivo, el e-mail tampoco es eficiente en términos económicos, ya que "reduciendo el uso del correo electrónico en un 50 por ciento las grandes empresas pueden ahorrar cientos de miles de euros al mes en la infraestructura de servidores". Por último, aborda el tema de la seguridad: "En un mundo en el que las guerras no van a ser tanto de disparar como de 'hackear', tener un sistema alternativo de comunicaciones se hace imprescindible".

Bajo estas premisas, y teniendo en cuenta que "todas las empresas modernas necesitan comunicarse, compartir información y gestionar sus tareas", esta 'startup' -que fue bautizada por muchos como el 'slack español'- tiene preparada su estrategia para revolucionar el sector de la mensajería corporativa.

PUBLICIDAD