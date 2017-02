PepePhone lanza su "tarifa limitada": 27,9 euros por 10 GB de datos y 1.001 minutos en llamadas

Después de que el mes pasado PepePhone actualizase sus tarifas añadiendo gigas y bajando precios, ahora la compañía perteneciente a MásMóvil ha presentado una particular "tarifa limitada" desde la que, irónicamente, la compañía ofrece más servicios : 10 GB y 1.001 minutos.

Y es que aunque la nueva tarifa llega con vocación de ilimitada, la compañía no la ha bautizada como tal porque sí que tiene límites de consumo datos claros. "Para el 99% de las personas que habláis mucho y navegáis un montón llega de sobra y no hace falta pagar más por algo que no vais a usar", explica la compañía sobre el nuevo límite.

En concreto, esta tarifa es una actualización de la presentada el mes pasado, ya que por 27,9 euros al mes el usuario puede tener una amplia cantidad de megas para conectarse a Internet, así como un gran bono de minutos para realizar llamadas.

El pasado mes de enero la compañía presentó la tarifa Navega un montón por la que el usuario podía tener también 10 GB de datos por 24,9 euros, eso sí, sin incluir bono de llamadas.

En el caso de que algún usuario agote el bono de llamadas, la compañía no tarificará los minutos adicionales a 0 céntimos el minuto (más 18,15 céntimos de establecimiento) como sucede habitualmente, sino que cada llamada adicional costará 1,21 céntimos el minutos con establecimiento de llamada 18,15 céntimos.

