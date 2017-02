Los televisores QLED TV de Samsung, capaces de reproducir hasta mil millones de colores

Samsung ha presentado su nueva categoría de televisores QLED TV en el marco de Samsung European Forum 2017, celebrado en Barcelona, para explicar en detalle la tecnología que está detrás de su última línea Premium de televisores, QLED TV. Las series Q9, Q8 y Q7 son capaces de reproducir con precisión y pureza hasta mil millones de colores, gracias a su avanzada tecnología de nanopartículas Quantum Dot.

Los portavoces de la compañía han analizado las últimas innovaciones en la tecnología Quantum Dot, así como la introducción por parte de Samsung de una nueva y avanzada herramienta de calibración, desarrollada en colaboración con SpectraCal. Durante el evento, Samsung y SpectraCal presentaron un nuevo sistema de medición del volumen de color en las pantallas de televisión, mediante el software CalMAN propiedad de SpectraCal. Este modelo de espacio de color fue propuesto por primera vez por la Comisión Internacional sobre Iluminación (CIE) en 1976, pero se ha materializado finalmente gracias a esta colaboración.

QLED TV expresa colores y contrastes precisos gracias a la eficiencia de los Quantum dot. QLED TV ostenta el nivel más alto de volumen de color del mercado, actualmente con un 100% conforme al estándar DCI-P3, y ha recibido la certificación de la asociación internacional de pruebas y certificación Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).

Por otro lado, con su tecnología HDR, Samsung QLED TV puede alcanzar un brillo de 1.500-2.000 nits, lo que le permite suministrar la imagen en pantalla más realista y natural. Esto refleja el nivel óptimo de brillo para el ojo humano, garantizando un cómodo visionado en cualquier entorno. QLED TV ofrece también niveles de contraste en cualquier escena, cualquier instalación y cualquier entorno de visionado. La tecnología QLED TV 2017 ha sido diseñada con el consumidor en mente, lo que ha influido enormemente en las áreas en las que mayor foco ha puesto la compañía para el desarrollo de nuevas características y funcionalidades que resuelven las demandas de los espectadores de televisión.

"En definitiva, en Samsung queremos garantizar que nuestros usuarios posean toda la información que necesitan para tomar una decisión a la hora de comprar un nuevo televisor", señala el vicepresidente de consumer electronics de Samsung España, Raúl Martín. "En 2017, nuestras áreas foco dentro del ámbito de la calidad de imagen incluyen el volumen de color, el contraste, el ángulo de visión y los metadatos dinámicos -todos ellos aspectos complejos. Esperamos que este tipo de foros puedan ayudar a difundir los beneficios de QLED TV", añade.

Las mejoras en diseño y usabilidad de la nueva categoría QLED TV incluyen un cable único y transparente, a través del cual se pueden reunir y conectar al televisor todos los dispositivos periféricos. Esto se une al nuevo sistema de montaje de pared "No Gap", que hace que no quede espacio entre televisor y pared. Además, para aquellos que prefieren no fijar el televisor, Samsung ofrece dos nuevos soportes diseñados para elevar y mostrar los televisores QLED.

Por último, los nuevos QLED TV ofrecen también una experiencia Smart TV mejorada. El nuevo mando a distancia Samsung Smart Control permite controlar con un solo mando todos los dispositivos conectados. Además, los usuarios disfrutarán de una experiencia de entretenimiento ininterrumpida y personalizada, que empieza con las capacidades mejoradas de interacción por voz desarrolladas por Samsung. Este año, los usuarios podrán cambiar de canal utilizando comandos de voz. Otra novedad en 2017, es que los usuarios podrán sencillamente decir el nombre de un tercer dispositivo, y el televisor automáticamente se conectará con el sistema de éste. Incluso los dispositivos y servicios OTT serán capaces de conectarse a través de comandos de voz, dando a los usuarios un acceso sencillo y directo al contenido que deseen en cada momento.

