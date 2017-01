Yoigo da marcha atrás y no establecerá límites a la hora de compartir Internet ni en la calidad de vídeos online

Yoigo presentó ayer sus tarifas convergentes. Sin embargo, más allá de las nuevas modalidades de fijo y móvil, fue especialmente comentado el cambio de condiciones que la compañía llevaría a sus clientes a partir del 16 de febrero.

Entre los cambios, la compañía propiedad de MásMóvil pasaba a limitar la posibilidad de compartir Internet (tethering) al tiempo que podía establecer un tope de calidad para ver los vídeos de YouTube o Netflix. Ahora Yoigo ha dado marcha atrás.

"Os escuchamos y hacemos todo lo posible para que estéis conformes. Y para que quede clarito: VOLVEMOS A LAS CONDICIONES DE SIEMPRE", explicaba la compañía dirigida por Eduardo Taulet en las redes sociales.

Este comunicado oficial llega después de que la compañía explicase ayer, primero durante la rueda de prensa y después en Twitter, que el cambio de condiciones era únicamente para "evitar abusos".

"Lo que no queremos es fomentar cosas raras, como alentar a gente a que comparta los datos de Yoigo con clientes de otros operadores con líneas de pocos datos", indicó Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil. Horas después, Yoigo lo volvía a aclarar en redes sociales: "Importante para nuestros clientes. Palabrita de Yoigo. Puedes compartir Internet (tethering) como siempre. Puedes seguir utilizando YouTube con la calidad de siempre".

Sin embargo, el problema del cambio de condiciones reside en que mientras que Yoigo sí que establece dónde está el límite de minutos en el que el servicio de voz deja de ser razonable, la compañía no determina dónde acaba la posibilidad de limitar el tethering o la calidad de los vídeos de YouTube con lo que la decisión quedaría a absoluta merced de la compañía.

Tras conocerse el cambio de condiciones, no fueron pocos los usuarios que expresaron a través de las redes sociales el enfado que tenían con la segunda marca de MásMóvil e incluso apuntaban a la posibilidad de migrar a otras compañías.

Ante esto, Yoigo finalmente ha dado marcha atrás y se han impuesto las peticiones de sus usuarios.

Ahora que @somosyoigo no me deja trabajar con su internet, ¿algún operador que si me deje hacer tethering?