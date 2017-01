Yoigo lanza sus primeras tarifas convergentes: desde 39 euros por 1,5 GB móvil y 50 Mb de fibra

Yoigo se ha propuesto plantear batalla a Movistar, Vodafone y Orange en terrenos hasta ahora inéditos por el operador del Grupo MásMóvil: los servicios convergentes de telefonía y banda ancha -tanto fija como móvil-, con la mayor oferta en tráfico de datos y con la vocación de adaptarse a las preferencias de los clientes. Además, el operador asegura ofrecer descuentos del 45 por ciento respecto a los precios medios del mercado, con una tarifa integrada de 4G y fibra óptica o ADSL desde los 39 euros.

Cuatro meses después de su integración en el grupo MásMóvil, el operador de telefonía móvil propone cuatro modalidades de sólo móvil: La del Cero de 1,5 GB de 12 euros al mes con llamadas a cero céntimos el minuto; La del Cero de 5 GB, de 19 euros al mes con 100 minutos gratis de voz; La Infinita de 5 GB, por 25 euros al mes con llamadas ilimitadas y La Sinfín, la propuesta estrella de Yoigo con 25 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas por 32 euros al mes.

A todo lo anterior, Yoigo incorpora cuatro nuevas tarifas convergentes que llegarán al mercado a partir del 2 de febrero con unos paquetes de móvil y banda ancha fija en casa con precios desde 39 euros, como La Combinada Naranja, con fibra de 50 Mb con llamadas a cero céntimos el minuto. La Combinada Verde proporciona 100 minutos de llamadas de voz, con 5G de datos y fibra de 50 MB por 46 euros al mes. La modalidad Morada, de 52 euros, incluye llamadas ilimitadas con 5 GB de datos moviles y fibra de 50 Mb, mientras que la Combinada Azul propone llamadas ilimitadas con 25 GB de datos y fibra de 50 Mb por 59 euros.

Las tarifas convergentes de Yoigo disponen de tres puntos en común: todos los datos en el móvil circulan a velocidad 4G; los clientes pueden elegir entre Fibra Simétrica 300 Mb, Fibra 50 Mb o ADSL; y todos disponen de llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a móviles nacionales desde el teléfono fijo.

Sin televisión

Por el momento, MásMóvil prefiere no incluir la televisión de pago en su nueva oferta convergente ya que "no es nuestro modelo de negocio", según indicó Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil. El directivo abogó por facilitar a los clientes el acceso a los mejores contenidos a través de acuerdos estratégicos con proveedores OTT, como es el caso de Wuaki para los aficionados al cine o BeInSport para los del fútbol.

El operador ha actualizado sus cifras, ahora con 3,4 millones de clientes de móvil (el 73% de postpago), el 85% de cobertura 4G, más de 800 puntos de venta en todo el país y número 2 en satisfacción de clientes, según fuentes de Yoigo.

Respecto a las intenciones de MásMóvil de salir a bolsa, salto nicialmente previsto para el segundo trimestre del año, Spenger eludió desvelar el calendario exacto, "ya que depende de las condiciones del mercado". No obstante, el consejero delegado de la compañía se mostró confiado en formar parte de Mercado Contínuo antes del próximo verano. "Es una evolución natural al tener una capitalización de 500 millones de euros", apuntó.

Cambio de condiciones del tethering

Casi en paralelo a su presentación de tarifas convergente, Yoigo ha anunciado un cambio en sus tarifas SinFín que introduce limitaciones en la disposición de la conexión móvil, una modificación que entrará en vigor el 16 de febrero para los nuevos clientes y el 16 de marzo para los antiguos clientes.

Según alertó ayer un usuario de GSMSpain, según recoge Xataka, el cambio sustancial se produce en la conexión de tethering, es decir, la posibilidad de usar la línea de Yoigo como un router al que conectar otros dispositivos.

En concreto, las nuevas condiciones establecen en el punto 3.2 que:

"El Cliente se compromete a realizar un uso del Servicio razonable y basado en la buena fe. El servicio de voz sólo podrá utilizarse para conversaciones telefónicas y no para otros usos distintos o alternativos.

En particular no se considera un uso medio, razonable y de buena fe y, por tanto, no está permitido, el uso del servicio de voz y/o de acceso a Internet móvil, que implique, con carácter enunciativo y no limitativo, cualquiera de las siguientes o similares prácticas:

h) La cesión o compartición del uso de los servicios de acceso a Internet en modalidad móvil a través, entre otros, de terminales o dispositivos diferentes al que tenga insertada la tarjeta SIM suministrada por Yoigo y, especialmente, con dispositivos o líneas asociados o pertenecientes a operadores distintos de Yoigo

i) El uso de los Servicios en las zonas en las que la red de Yoigo se encuentre implantada y con cobertura, a través de la red de otro operador por iniciativa del Cliente al configurar su terminal".

La compañía ha defendido que esta modificación responde a "no querer fomentar cosas raras", ha explicado Spenger. Y es que el CEO de MásMóvil ha asegurado que los clientes de Yoigo podrán realizar tethering a través de sus líneas móviles con las nuevas tarifas que entrarán en vigor el próximo febrero siempre que sea un uso razonable y no abusivo. "Lo que no queremos es fomentar cosas raras, como alentar a gente a que comparta los datos de Yoigo con clientes de otros operadores con líneas de pocos datos", apuntó.

El cambio en las condiciones también hará imposible que el usuario cambie manualmente la cobertura del operador manualmente, tal y como se podía hacer hasta ahora seleccionando entre Movistar y Orange, tal y como re coge el apartado "i)".

