Netflix ya permite descargar películas y series a la tarjeta SD de los teléfonos y tablets con Android

Netflix ha actualizado su aplicación de Android para permitir a los usuarios almacenar las películas y series descargadas directamente en la tarjeta microSD del teléfono o tablet, y no en la memoria interna del dispositivo.

Y es que aunque a finales de noviembre Netflix anunció la posiblidad de que los usuarios descargasen su contenido para verlo posteriormente sin conexión, resultaba imposible almacenar los capítulos y películas en una carpeta que no estuviese en la memoria interna del terminal.

Para guardar el contenido en la tarjeta microSD habrá que ir a ajustes de la aplicación y establecer dónde se desea que Netflix guarde el contenido, si en la memoria interna o en la tarjeta SD. Si se selecciona la tarjeta externa, se ha de ser consciente de que hay que autorizar a Netflix el acceso a ésta, por lo que le requerirá validar un nuevo permiso.

Netflix indica que aunque estará disponible en la mayoría de los teléfonos con soporte para tarjetas SD no funcionará en todos, eso sí, no ha determinado cuáles son los smartphones no compatibles con la nueva función.

Del mismo modo que las descargas en la memoria interna del teléfono, las que se realicen en la tarjeta externa contarán con un tiempo de caducidad. Así, en función de las licencias de los títulos, las películas y series estarán descargadas durante días u horas -en función del contenido- desde que se inicia una visualización o desde que se descarga. Para consultar cuánto tiempo queda para que expire el contenido, bastará con ir a Mis descargas una vez que se haya comenzado a reproducir por primera vez.

PUBLICIDAD