Uber azota al taxi con el cierre de la Línea 8: viajes a Barajas a mitad de precio que con la tarifa municipal

Lanza UberAirport: viajes a 15 euros al aeropuerto durante 15 días

Uber ha aprovechado el cierre de la Línea 8 de metro de Madrid para lanzar una promoción que durante dos semanas rebajará el precio de las conexiones entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y el centro de Madrid a 15 euros. El taxi pide al Gobierno fomentar las prejubilaciones ante la presión de Uber.

A día de hoy, los taxistas madrileños cuentan con una tarifa fija para ir o volver del aeropuerto a destinos al interior de la M-30 establecida en 30 euros, con lo que la promoción de la compañía es exactamente la mitad que el servicio municipal.

De este modo, el servicio que permite solicitar servicios de coches bajo licencias VTC (arrendamiento de vehículo con conductor) permitirá al usuario disponer de UberAirport, una opción que por 15 euros realiza trayectos con origen o destino al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde direcciones dentro del área de la M-30.

La compañía aclara, que esta promoción será válida para viajes del servicio promocional UberAirport con origen el interior de la M-30 y destino el Aeropuerto Adolfo Suárez ? Madrid Barajas o viceversa, siguiendo la ruta más corta, desde el 25/01/17 a las 00:00 horas hasta 08/02/17 a las 23:59 horas.

Cabe recordar que no es la primera vez que Uber lleva a cabo una acción de alternativa a la movilidad urbana por el cierre de una línea de metro. Y es que el pasado junio aprovechando el cierre de la Línea 1 de Metro de Madrid, lanzó viajes a 4 euros.

¿Cómo activarlo?

La compañía ha explicado que los pasos que hay que seguir para aprovechar la promoción son los siguientes.

En el caso que se desee ir desde el interior de la M-30 al Aeropuerto habrá que abrir la app de Uber; introducir el código promocional madridairport; determinar a la terminal a la que se viaja y solicitar la nueva opción UberAirport

Por contra, en el caso que se desee ir desde el Aeropuerto al interior de la M-30 habrá que abrir la app de Uber; introducir el mismo código promocional (madridairport); selecciona la terminal desde la que viaja y pedir la opción UberAirport.

En este último supuesto, la compañía explica a través de un comunicado que "pedir un Uber en el Aeropuerto puede ser algo más complicado que en la ciudad", por lo que hace además una serie de recomendaciones.

Aconseja pedir el UberAirport cuando se salga de la zona de equipaje y seguir una serie de consejos para poder encontrarse con el conductor en función de la terminal en la que se encuentre el pasajero.

El PP pide liberalizar las tarifas del taxi

Precisamente ayer, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció que su partido pedirá que se flexibilicen las tarifas del taxi en la capital para que el servicio municipal pueda competir de mejor forma contra los transportes privados como Uber o Cabify.

La portavoz explicó que los sistemas de transporte privado de pasajeros como Uber "pueden cobrar diferentes tarifas según les parece" y los taxis no, por lo que "quizá haya que flexibilizar las tarifas". Al tiempo, aseveró que desde su grupo no tienen "nada en contra de estos nuevos servicios que vienen a facilitar a los ciudadanos la utilización de un transporte público" pero, ha añadido, los taxis "muchas veces" no pueden competir con estas "nuevas instituciones".

