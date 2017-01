La Global Robot Expo de Madrid publica su lista de conferenciantes

24/01/2017 - 15:57

La principal feria internacional de robótica celebrada en España, la Global Robot Expo, ha publicado su lista de conferenciantes, entre los que se encuentran varios gurús del sector a nivel internacional. El evento se celebrará en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid entre los días 2 y 4 de febrero.

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

La feria incluye una serie de conferencias de figuras internacionales en el ámbito de la robótica procedentes tanto de empresas de referencia como del sector público. Los campos son muy heterogéneos, yendo desde el ahorro energético hasta el control de tráfico mediante drones.

Otros actos importantes que tendrán lugar en la feria son una mesa redonda sobre inversión e innovación y un ciclo de charlas de la Fundación ONCE sobre robótica asistencial. En el caso del Business Forum, intervendrán inversores del sector como Richard Lightbound, CEO en Robo Global; Karen Kharmandarian, gerente de inversiones en Pictet; y Jonathan Cohen, jefe de información en Robocap. Las charlas organizadas por ONCE, por su parte, incluyen entre otras la intervención de Yoshihiro Yasunaga, general manager de Ventas y Marketing en Cyberdyne Inc., empresa fabricante de exoesqueletos.

La 'Global Robot Expo' se consolida en el panorama internacional de la robótica, cumpliendo con esta su segunda edición. Según declaraciones de su director Enric Forner, "se espera superar la cifra de 10.000 visitantes de la edición 2016".

La oferta de actividades de la feria va más allá de las conferencias, ya que incluye certámenes como el primer festival de cine rodado con drones realizado en España, el 'Madrid Drone Film Festival'. Otras competiciones serán el Ferrovial Challenge, para desarrollar un prototipo de robot de transporte de materiales, y un concurso de 'startups'.

