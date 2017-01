WhatsApp se actualiza: deja escribir mensajes sin conexión y mejora la gestión de archivos

WhatsApp ha actualizado su aplicación para dispositivos iOS y Android con tres nuevas funcionalidades principales. Por un lado, los usuarios podrán escribir mensajes sin conexión a Internet; podrán seleccionar qué archivos quieren borrar exactamente y se podrán enviar 30 fotos de forma simultánea, algo que ya se había dejado ver en la beta de Android hace semanas.

De este modo los usuarios podrán escribir mensajes y dejarlos mandados sin necesidad de tener conexión a internet, eso sí, se quedarán en una bandeja de salida virtual a la espera de que el móvil recupere la conexión a internet. Únicamente le llegarán los mensajes al usuario remitente cuando el emisor cuente con conexión en el teléfono.

Hasta ahora, cuando no se tenía conexión, el usuario sólo podía escribir en la caja de texto, sin embargo, a la hora de darle a enviar, la app no dejaba procesar la acción argumentando que no se disponía de internet. A partir de ahora, los mensajes se mandarán de forma automática en cuanto se vuelva a conectar.

Por otro lado WhatsApp también ha añadido una nueva funcionalidad que permite gestionar el borrado de archivos de forma más cómoda. En concreto, el usuario podrá eliminar los archivos enviados o recibidos sin necesidad de hacerlo de forma individual.

Así, el usuario podrá ir directamente a los Ajustes para borrar todos los archivos de un chat, o bien determinar si sólo quiere borrar las fotos, los vídeos o los mensajes de una conversación, sea con un usuario o con un grupo.

Por último, la aplicación también ha llevado a todos los usuarios la posibilidad de enviar 30 fotos por mensaje tanto en iOS como en Android. Esta función ya la mostró la compañía hace semanas en la beta que lanzó para Android, a la que acompañó con la búsqueda de gifs.

PUBLICIDAD