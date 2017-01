Fitur 2017: escaparate de la aplicación de la tecnología en el sector turístico

20/01/2017 - 13:11

El sector del turismo no es ajeno a las últimas innovaciones en tecnología y Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra del 18 al 22 de enero en Ifema (Madrid), acoge tanto apuestas propias como de los participantes en la feria relacionadas con las nuevas tecnologías y su aplicación al sector.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

En la presente edición, Fitur ha puesto en marcha una 'Guía interactiva del Expositor', que ha permitido a las empresas, entidades y organismos participantes resolver cualquier duda que puedan tener sobre la feria.

La 'Guía interactiva del Expositor' es una herramienta tecnológica que ofrece información acerca de la contratación, de las distintas modalidades de participación, las tarifas, el montaje, la organización, la promoción y los contactos.

Por su parte, las propuestas presentadas por los participantes van de los escaparates interactivos que permiten enriquecer la experiencia del cliente de un hotel (Movilok), a los nuevos motores y sistemas de reservas (DIT Gestión, Go Global Travel, Siteminder o Pipeline Software, por citar algunos), que agilizan la gestión con contenidos actualizados en todo momento. Tampoco faltan las nuevas plataformas y aplicaciones para la compra-venta de entradas (Infotactile o Tourcard), entre otras novedades.

La apuesta de FITUR 2017 por las nuevas tecnologías también incluye programas y eventos ya consolidados en anteriores ediciones, como 'Fitur Know How & Export' o 'FiturTech Y'.

'FITUR KNOW HOW & EXPORT'

'Fitur Know How & Export' es el foro especializado que Fitur, junto con Segittur e Icex, pone en marcha con el objetivo de servir de plataforma para internacionalización del conocimiento de las empresas turísticas españolas.

Las actividades que se desarrollan en el marco de 'Fitur Know How & Export' están pensadas para favorecer las relaciones de negocio entre participantes de los cinco continentes. Destacan las ponencias sobre las buenas prácticas en la gestión de la accesibilidad en los destinos, las claves de la sostenibilidad turística, los destinos turísticos inteligentes o la innovación y la tecnología aplicada al turismo, entre otros temas, bajo el título 'Destinos Turísticos Inteligentes', que se han celebrado los días 18 y 19 enero.

Asimismo, dentro de 'Fitur Know How & Export', se ha presentado la 'Guía de Apps Turísticas 2017' y ha tenido lugar la entrega de premios del concurso 'The AppTourism Awards 2017' de FITUR.

Por último, 'Fitur Know How & Export' cuenta con un espacio dedicado a los emprendedores y al programa 'Emprendetur 2016', donde se pueden conocer innovadoras propuestas turísticas de la mano de sus emprendedores, en busca de financiación para sus proyectos.

'FITURTECH Y'

Tras 10 años como espacio de referencia en innovación y tecnología, 'Fiturtech Y', el evento de referencia organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) en colaboración con Fitur, ofrece en la presente edición una importante evolución, sumando bajo la misma marca a Fiturtech y Fiturgreen, así como otros dos foros inéditos dedicados a las tendencias futuras y destinos turísticos.

En el espacio de 'Fiturtech Y' se desarrollarán cuatro foros de forma simultánea durante las tres jornadas profesionales de esta edición de Fitur. El foro #techYfuturo trata temáticas clave como la economía de recursos y las claves del cambio tecnológico en la sociedad del futuro, el papel de los 'blockchains' en el mercado y el papel de las grandes corporaciones, así como su relación con los nuevos agentes del cambio de cara al futuro en el negocio.

Mientras, #techYdestino ofrece contenidos relacionados con el poder de las marcas para atraer turistas, el turismo creativo y los retos de la gestión turística del territorio y las tendencias en la promoción de destinos. Por su parte, el foro #techYnegocio aborda temáticas tan relevantes como el Mix de Venta y la Integridad tarifaria en el sector hotelero, el impacto y uso de la robótica y el 'machine learning' o el empleo del Big y el Smart Data en la gestión operativa.

El cuarto foro, #techYsostenibilidad, centra la atención en la regeneración sostenible de las áreas turísticas, el papel de las Destination Management Organizations en la sostenibilidad turística y la producción y consumo responsable en la industria del turismo. De la misma forma, se presenta el Modelo ITH de Sostenibilidad Turística en España.

Asimismo, el espacio de exposición del 'stand' de 'Fiturtech Y' alberga las principales innovaciones tecnológicas del mercado en equipamiento hotelero en 'El Hotel del Futuro': espacios y hardware colaborativos en salas de reuniones, tecnología 'beacons' para experiencia del cliente, espacio inmersivos a 4D, realidad virtual, ambientaciones aromáticas y tecnología LED dinámica.

