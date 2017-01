WhatsApp verificará los perfiles de empresas para impulsar la comunicación corporativa

Hace un año WhatsApp anunció la eliminación de la cuota de suscripción anual por usar el servicio con el objetivo de ser mucho más que la app de chat entre usuarios para pasar a convertirse en la referencia comunicativa entre usuarios y empresas.

Ahora, la app propiedad de Facebook está perfilando la entrada corporativa en sus chats con la verificación de perfiles. De este modo, el usuario podrá diferenciar -del mismo modo que sucede en Twitter, Instagram o Facebook- si la cuenta de un negocio es oficial o no.

De este cambio ha alertado a través de las redes sociales la cuenta WABetaInfo quien ha apuntado que tendrán que ser las empresas la que soliciten la activación a la compañía, ya que estará deshabilitada por defecto.

El sitio especializado explica que la verificación no será posible para los usuarios, como sí sucede en redes como Twitter, con la idea de verificar únicamente a negocios con los que poder hacer trámites y gestiones sobre productos y compras.

Asimismo, WABetaInfo ha asegurado que esta función llegará en los próximos días a los usuarios de iOS y Android, al tiempo que indica que si una empresa se verifica no podrá cambiar su nombre, así como dispondrá de algunas funciones avanzadas.

The verified badge of "PSA" (official WhatsApp chat) will be used for verified business users too (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/ppK9k4IhIA