Samsung lanza en Europa su nuevo equipo de aire acondicionado Wind-FreeTM

19/01/2017 - 14:48

Samsung ha anunciado el lanzamiento europeo de su nuevo equipo de aire acondicionado de pared Wind-Free, el AR9500M, una tecnología de refrigeración que permite una temperatura confortable sin sensación de frío y que reduce el consumo de energía más de un 70%.

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

La tecnología de refrigeración Wind-Free de Samsung mantiene una temperatura confortable en la estancia sin la desagradable sensación de aire frío, proporcionando una climatización interior ideal para alcanzar un sueño profundo y reparador. Este climatizador ha sido diseñado para resolver dos molestias comunes para los consumidores: la incomodidad de las corrientes directas de aire frío y las desorbitadas facturas de electricidad.

El equipo logra este efecto dispersando con suavidad el aire frío a través de 21.000 micro orificios de aire, un método que crea un movimiento de 'aire estático', a una velocidad por debajo de los 0,15 m/s. En las estaciones calurosas, el climatizador Wind-Free baja la temperatura rápidamente en el modo 'Refrigeración rápida' hasta alcanzar la temperatura de consigna deseada, y después cambia automáticamente al modo de refrigeración Wind-Free. Este sistema de refrigeración en dos pasos puede reducir el consumo de energía hasta un 72%

Ambos resultados se apoyan en el revolucionario Digital Inverter 8-Pole de Samsung y en la tecnología POWERboost. El motor de 8 polos, que cuenta con 8 imanes en lugar de los 4 habituales, genera menos fluctuaciones de torsión, lo que reduce la energía total requerida. La tecnología POWERboost acorta el tiempo necesario para que el compresor alcance la velocidad máxima (Hertz).

La arquitectura triangular de la gama Wind-Free, con una entrada más ancha, permite expulsar más aire de una sola vez, mientras que la anchura óptima y el ángulo de salida, las hojas en uve extras y el gran ventilador garantizan también que el aire se enfríe y disperse más rápido, más lejos y alcance todos los rincones de la estancia.

El equipo Wind-Free también incluye conexión Wi-Fi, por lo que puede controlarse desde cualquier parte a través de la app 'Smart Home' de Samsung. Los usuarios pueden regular de forma remota la temperatura, ajustar la configuración, recibir actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento y el consumo energético diario, resolver incidencias cuando se requiera una reparación y sincronizar múltiples dispositivos inteligentes con el climatizador.

Junto al lanzamiento del climatizador Wind-Free, Samsung está apostando la expansión de su negocio de climatización en Europa, con la nueva oficina Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE), inaugurada en octubre de 2016, como organización de ventas y marketing para 17 mercados de toda Europa.

"Estamos muy orgullosos de presentar en Europa nuestro innovador climatizador Wind-Free en la ciudad de Milán, cuna de las tendencias y el diseño", declara el nuevo presidente de SEACE, Win Vangeenberghe. "El evento que celebramos hoy marca un paso significativo en el compromiso de Samsung de convertirse en el fabricante de equipos de aire acondicionado que más confianza genera en Europa. Después de haber trabajado más de 26 años en el negocio del aire acondicionado, he podido ver a Samsung desde la distancia y me ha impresionado su inquebrantable ambición para expandirse a nuevas áreas y alcanzar el éxito. Me entusiasma enormemente unirme a Samsung y formar parte de su expansión en la industria de la climatización", añade.

PUBLICIDAD