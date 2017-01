Los nuevos 'smartphones' Samsung Galaxy A (2017) llegarán a España el próximo 3 de febrero

19/01/2017 - 12:09

Samsung ha anunciado el lanzamiento en España de la nueva serie Galaxy A (2017), que hereda la innovación tecnológica y diseño de los dispositivos premium de la compañía, y se pondrán a la venta de forma oficial el próximo 3 de febrero.

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

Tras el lanzamiento oficial el próximo 3 de febrero, ambos modelos -Samsung Galaxy A5, con pantalla Super AMOLED de 5,2 pulgadas, y Samsung Galaxy A3, con pantalla de 4,7 pulgadas- se comercializarán en todos los puntos de venta habituales, operadores y tienda 'online' de Samsung.

La serie Samsung Galaxy A (2017) ofrece a los usuarios una estética moderna y funcional, la variedad de colores disponibles, la resistencia al agua y al polvo y su potente cámara con autofoco rápido y preciso, que permite tomar excelentes fotografías incluso con poca luz.

"Con inspiración premium, Samsung Galaxy A (2017) hereda gran parte del ADN de los mejores dispositivos Samsung, en una potente combinación de diseño y funcionalidad", ha declarado Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España, quien ha apuntado, en rueda de prensa, el éxito de esta familia de productos, que ha vendido 50 millones de unidades en todo el mundo, un millón en España.

La serie Samsung Galaxy A (2017) se distingue, como ha explicado Samsung, por su elegante diseño, elaborado con materiales premium y resistentes en su estructura metálica y la parte trasera en cristal 3D. La cámara y el botón de inicio están totalmente integrados en el dispositivo sin sobresalir para ofrecer un acabado uniforme.

Destaca, asimismo, la variedad de colores disponibles: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist y Peach Cloud. Los nuevos tonos se inspiran en elementos de la naturaleza para crear un efecto relajante. Además, y como ha resaltado la compañía, tanto los colores de la parte trasera de cristal 3D como la estructura metálica y los fondos de pantalla combinan de forma natural y armónica.

CÁMARA AVANZADA PARA SACAR LOS MEJORES SELFIES

Las cámaras frontal y trasera de la serie Galaxy A (2017) han sido mejoradas con un autofoco súper preciso que permite realizar fotos vivas y nítidas, incluso en condiciones de escasa luz. En el modelo Galaxy A5 (2017), la cámara frontal crece hasta los 16 MP con una apertura F1.9 para igualarse a la cámara trasera, mientras que en el modelo Galaxy A3 la cámara frontal ha crecido hasta los 8 MP, manteniendo la trasera en los 13 MP.

Estas mejoras de la cámara permitirán sacar autofotos con mayor nivel de detalle y luminosidad. Optimizado para su uso con una sola mano, con tocar en cualquier parte de la pantalla es posible tomar un selfie instantáneo en alta resolución con el Botón de la Cámara Flotante, y utilizar la pantalla como flash frontal para obtener fotografías con más brillo.

La cámara de los Galaxy A (2017) ofrece también una experiencia de usuario simplificada, permitiendo cambiar rápidamente los modos y filtros instantáneos para añadir efectos a las fotografías. Modos específicos como el 'modo comida' permiten además optimizar el color y el contraste en determinadas tomas.

PROTECCIÓN FRENTE A CUALQUIER IMPREVISTO

El usuario podrá llevar a cualquier parte su Galaxy A (2017) sin temor a que cualquier imprevisto dañe el dispositivo, ya que es resistente al agua y al polvo, con certificación IP68.

La batería de larga duración se complementa con la capacidad de carga rápida en el modelo Galaxy A5 (2017) para asegurar que el dispositivo recupere su plena potencia más rápido. La serie Galaxy A (2017) está también equipada con un puerto USB Tipo C. Por su parte, la pantalla Always On Display permite consultar las notificaciones importantes sin tener que desbloquear el dispositivo, ahorrando tiempo y batería.

Para capturar y guardar los contenidos que se deseen sin preocuparse por la capacidad de almacenamiento, los nuevos Galaxy A (2017) ofrecen un incremento de memoria y ranura para ampliarla con microSD de hasta 256 GB. Finalmente, con Samsung Pay (disponible en el modelo Galaxy A5), los usuarios pueden hacer pagos móviles de manera segura y sencilla gracias al escáner dactilar. Asimismo, pueden hacer copias de seguridad, sincronizaciones y actualizaciones de sus datos e imágenes con facilidad gracias a Samsung Cloud, así como separar sus datos privados y apps en una Carpeta Segura compatible con la autentificación biométrica.

A LA VENTA EL 3 DE FEBRERO

El período de pre-compra de los nuevos 'smartphones' Samsung Galaxy A5 y A3 (2017) se activará en la tienda 'online' de Samsung y a través de la tienda 'online' de los principales distribuidores, del 23 de enero al 2 de febrero, como ha informado este jueves la compañía. Durante este período, quienes pre-compren su Galaxy A (2017) recibirán además unos auriculares inalámbricos Level Active, valorados en 79 euros.

La serie Galaxy A (2017) estará disponible en España a partir del próximo 3 de febrero con un precio de 429 euros (Galaxy A5) y 329 euros (Galaxy A3).

