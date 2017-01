Locura por los eSports: ¿cómo pasar de aficionado a videojugador profesional?

Ninguneados durante mucho tiempo, los videojuegos se han ido ganando su sitio poco a poco. Llevan años facturando más -bastante más- que la música y el cine juntos, sus últimos lanzamientos arrastran a millones de seguidores... Las compañías fabricantes de electrónica de consumo tampoco son ajenas a este fenómeno del gaming.

La fiebre de los eSports contagia a España | Así vive un videojugador profesional | Descárguese gratis la revista elEconomista Tecnología Digital.

Esa revolución de la industria del entretenimiento llega también a los espectáculos de masas. Los llamados eSports o deportes electrónicos congregan a más público que otros muchos eventos deportivos tradicionales.

Es clave en este punto plantear ¿cómo se puede lograr pasar del salón de casa hasta un pabellón para competir a la mayor escala posible con otros videojugadores? Es decir, ¿cómo se puede pasar de aficionado a profesional?

En cuanto a la dinámica de las competiciones, las hay de muy diverso tipo, por invitación o abiertas. Por un lado, encontramos la Liga de Videojuegos Profesional española, que por ejemplo cuenta con 16 equipos inscritos de League of Legends, entre otros eSports. Por otro lado, están los eventos que va organizando ESL a distintos niveles como los Masters España; los ESL One, que lleva los juegos de más éxito a lugares icónicos en ambiente de festival; y los macroeventos Intel Extreme Masters.

Estos últimos tienen citas fijas en el calendario como sucede con la Fórmula 1 o los circuitos de tenis o golf, en principio cinco: Shanghai, Sydney, Oakland, Seoul y Katowice. A estos eventos se acude por invitación.

Sin embargo, hay otras muchas competiciones organizadas por las propias plataformas de videojuegos y desarrolladoras y que suelen ser abiertas a cualquier jugador. Es el caso, entre otros, de la Liga Oficial Playstation. "La filosofía con la que nació la Liga Oficial PlayStation fue que todo tipo de jugadores tengan un espacio en el que puedan jugar online, pasar un buen rato y competir contra jugadores de su nivel, gracias a su sistema de torneos, emparejamientos, niveles? Por eso también tratamos de que la oferta de juegos disponibles sea lo más rica posible con competiciones con FIFA, PES, NBA 2K, Street Fighter, Rocket League, Driveclub... Esta lista de juegos suele ir variando con diferentes incorporaciones", explica Enrique Mencía, director de competición de esta plataforma en España.

Así, a medida que se van sucediendo las eliminatorias, los mejores son convocados a un evento presencial con público. Esto es algo que permite pasar en ocasiones del terreno amateur al profesional, como le sucedió al jugador de FIFA Andoni Payo, más conocido como Vasco_10, un chico de 17 años de Cambrills (Tarragona).

Tras alcanzar las finales de Barcelona de la Liga Oficial Playstation, fue fichado por el equipo PlayMakers. Por su parte, las desarrolladoras de videojuegos también convocan este tipo de competiciones con sus títulos más populares.

Así, Ubi Soft reunirá en Montreal del 3 al 5 de febrero próximos a los cinco mejores equipos del Tom Clancy's Rainbow Six Siege Six Invitational, el mayor evento de su saga Rainbow Six, con una bolsa de premios de 200.000 dólares. Activision, distribuidora de la saga Call of Duty, también tiene su propia liga mundial en cuya primera temporada participaron más de mil equipos y que celebró finales en Los Angeles y Las Vegas. La ciudad mundial del juego también hace mimos a los eSports.

