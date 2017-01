Unibail-Rodamco se alía con Pokémon Go: convertirá sus centros comerciales en Poképaradas y Gimnasios

Cuenta con centros comerciales en Valencia, Barcelona y Madrid

Unibail-Rodamco, la mayor compañía inmobiliaria cotizada de Europa, ha llegado a un acuerdo con Niantic Inc., editor y desarrollador de Pokémon GO, y con The Pokémon Company International. Gracias a esta alianza, Unibail-Rodamco distribuirá hasta 1.000 Poképaradas y Gimnasios este invierno en 58 de sus centros comerciales en toda Europa. Se trata del primer acuerdo de estas características de Pokémon Go en el continente.

De este modo, Unibail-Rodamco logra ser la primera compañía en traer a Europa un acuerdo de este tipo con el juego de Pokémon GO. "Con ello, la compañía propicia una experiencia de ocio única para el cliente y apuesta por la realidad aumentada, logrando que sus centros comerciales sean más que un destino de compras", ha explicado la empresa en un comunicado.

El grupo tiene presencia en 11 países de la Unión Europea. En el caso de España cuenta en su catálogo con los centros comerciales de La Vaguada y Parquesur (Madrid), La Maquinista, Glòries y Splau (Barcelona) y Bonaire (Valencia).

"Hemos cerrado un acuerdo histórico con Niantic, con quien trabajamos codo con codo para enriquecer la experiencia de los visitantes a nuestros centros a través de innovadores juegos de realidad aumentada", ha apuntado Jean-Marie Tritant, Chief Operating Officer de Unibail-Rodamco.

"Creamos Pokémon GO con el objetivo de que los jugadores se movieran por el mundo, interactuaran entre ellos y exploraran su entorno. En este sentido, la alianza con Unibail-Rodamco ofrece a los Entrenadores la posibilidad de seguir jugando en invierno en lugares resguardados del frío", ha señalado John Hanke, CEO de Niantic, Inc.

"Tras un año que ha sido increíble para Pokémon, estamos deseando comenzar la colaboración con un socio que puede aportar a los jugadores más oportunidades para disfrutar del juego Pokémon GO en los mejores centros comerciales", ha declarado Gaku Susai, Vicepresidente de Operaciones en Londres de The Pokémon Company International.

