Ubisoft anuncia sus juegos para Switch: Just Dance, Rayman y Steep

13/01/2017 - 11:09

Ubisoft ha anunciado hoy que Just Dance 2017, Rayman Legends Definitive Edition y Steep formarán parte del catálogo inicial de la compañía para la nueva Nintendo Switch, que combina los dispositivos móviles y las consolas de sobremesa para el hogar.

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

"Ubisoft trae Just Dance, Rayman Legends Definitive Edition y Steep para Nintendo Switch. Nos sentimos orgullosos de trabajar estrechamente con Nintendo en esta nueva consola, asegurándonos así de que los jugadores puedan disfrutar de grandes juegos en un dispositivo que comparte la misma filosofía que estos juegos: una gran accesibilidad y la capacidad de unir a las personas", ha explicado el director de Ubisoft French Studios, Xavier Poix. "Estos tres juegos son sólo el comienzo. Compartiremos más información sobre otros emocionantes proyectos para Nintendo Switch más adelante", añade.

BAILA DONDE QUIERAS Y CUANDO QUIERAS

Just Dance 2017 será el primer juego de Ubisoft disponible para Nintendo Switch en su lanzamiento. El gran éxito 'How Deep Is Your Love', de Calvin Harris & Disciples, estará disponible como canción exclusiva para los usuarios de Nintendo Switch a través de Just Dance Unlimited. Este éxito se une a las 40 canciones ya disponibles en el juego: novedades y clásicos. Los jugadores de Nintendo Switch también tendrán tres meses de acceso gratuito a Just Dance Unlimited, el servicio de streaming de suscripción de baile bajo demanda, que ofrece más de 200 canciones adicionales y acceso a temas exclusivos, con nuevos éxitos disponibles durante todo el año.

El juego de baile será más accesible que nunca y se podrá jugar en cualquier sitio, con hasta seis jugadores al mismo tiempo, utilizando los Joy-ConT de Nintendo Switch o la app Just Dance Controller, que convierte los smartphones en mandos de juego.

EXPLORANDO LOS MUNDOS DE RAYMAN

Rayman vuelve con Rayman Legends Definitive Edition, la última versión del aclamado Rayman Legends creado por Michel Ancel. Esta versión incluye todas las características tradicionales del juego, como el Kung Foot, además de algunas nuevas sorpresas.

Rayman, Globox y los Diminutos deambulan por un bosque encantado cuando descubren una misteriosa tienda llena de cuadros cautivadores. Al mirar más de cerca, se dan cuenta de que cada cuadro parece contar la historia de un mundo mítico diferente. Estando absortos en un cuadro que muestra una tierra medieval son repentinamente absorbidos por la pintura, entrando en el mundo y comenzando de este modo la aventura. La pandilla debe correr, saltar y abrirse camino a través de cada mundo para sobrevivir y descubrir los secretos de todos los cuadros legendarios.

DEPORTES EXTREMOS EN LOS ALPES

En Steep, los jugadores llegan a los Alpes para practicar esquí, snowboard, vuelo con traje de alas y parapente a lo largo y ancho de un masivo juego de mundo abierto con emocionantes actividades y vistas impresionantes. Steep ha sido diseñado para una cultura basada en compartir experiencias con los demás.

Este juego brilla especialmente con su multijugador sin transiciones, poblando el mundo del juego con los jugadores que se dedican a explorar los Alpes de una manera totalmente natural. Jugadores y amigos de todo el mundo pueden enfrentarse a los desafíos juntos o competir entre sí para conseguir el primer puesto en las distintas clasificaciones. El mundo abierto de Steep se enriquecerá todavía más gracias a las laderas de Alaska, que estarán disponibles en una actualización gratuita disponible durante este año.

