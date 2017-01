¿Qué es un ICO? Así se gesta la salida al mercado de una criptomoneda

Un Initial Coin Offering, a modo de opv, sirve para financiar proyectos

En el mundo de las criptomonedas o criptodivisas se utiliza un instrumento que se conoce como ICO (Initial Coin Offering en inglés) para financiar el desarrollo de nuevos protocolos. Esta expresión, traducida literalmente al castellano significa Oferta Inicial de Moneda.

Las razones por las que los inversores están dispuestos a invertir en un ICO las expliqué en mi artículo 'Tokens y protocolos: claves para entender la inversión en bitcoin y otras criptomonedas' así que hoy toca enumerar y ahondar en algunos de los principales ICOs que se han colocado en el mercado. Para ello equipararemos un ICO con una salida a bolsa, y definiremos las características que debe poseer un ICO de calidad frente a otros, devenidos en "fraudes",que también han existido.

La relevancia de la minería en un ICO de criptomonedas

Existen dos métodos de minería principales, Proof of Work (PoW) y Proof of Stake (PoS), que son relevantes para que podamos entender el funcionamiento de un ICO. Por una parte el modelo de minería de Prueba de Trabajo (Proof of Work) se utiliza en el protocolo Bitcoin, Litecoin o Ethereum por mencionar sólo a algunos ejemplos. Aunque en el caso de Ethereum, sus desarrolladores estén valorando cambiar a Proof of Stake en el futuro.

La Prueba de Participación (Proof of Stake) es un modelo en el que los propietarios de criptomonedas son recompensados de forma progresiva -en una lotería entre los propios tenedores de criptomonedas-, con nuevos tokens del mismo tipo. En este modelo, los tenedores de más unidades de cuenta o monedas tienen más probabilidades de incrementar sus tenencias con nuevas criptomonedas.

El modelo Proof of Stake, a diferencia del modelo de Proof of Work, permite una distribución de criptomonedas o tokens basado exclusivamente en las prioridades de los desarrolladores del protocolo, circunstancia que ha permitido la creación de ICOs con un tono fraudulento o poco honrado. La ventaja del sistema PoS es que no consume energía para asegurar el sistema a diferencia del modelo de Prueba de Trabajo, pero a diferencia del PoW la distribución de las monedas puede ser desquilibrada.

El preminado de criptomonedas en los ICO

En el modelo de Proof of Stake ha habido muchos casos en los que se ha utilizado el preminado, que simplemente significa que los desarrolladores del protocolo distribuyen una cantidad fija de criptomonedas a un grupo inicial y reducido de inversores. Más tarde -ya abierta la distribución al público en general- éstos intentan inflar los precios de esta nueva criptomoneda para poder venderlos con grandes beneficios a los nuevos inversores. Eso sí, la campaña de promoción o marketing debe ser exitosa y atraer nuevo capital.

Obviamente, esto no significa que todos los modelos de Proof of Stake sean todos fraudulentos, pero si es verdad que los favorecen, a diferencia del sistema Proof of Work en el que el desarrollador de un protocolo difícilmente puede controlar la distribución de las monedas. Dicho esto, una curiosidad, algunas personas especulan que Satoshi Nakamoto posee al menos un millón de bitcoins de los 21 millones que se emitirán en el protocolo Bitcoin. Pero no por una operación de preminado. En los albores de la tecnología sólo Satoshi encontraba, entre útil y fascinante, minar bitcoins.

Pero para entender el significado económico de un ICO en el mundo de los protocolos vamos a mencionar, a continuación, algunos de los ICOs más conocidos.

El ICO de Ethereum

Ethereum recaudó 31.531 bitcoins (15 millones de dólares del momento) durante su campaña de lanzamiento, con un sistema de preminado, en el verano de 2014. Los inversores tuvieron que esperar un año para poder negociar sus ethers en el mercado, porque así se estipulaba en el pacto de inversión del ICO. Una medida adoptada para frenar la especulación inicial. A día de hoy, 31.531 bitcoins tienen un valor de mercado de 26 millones de dólares.

El lanzamiento de los ether fue, en su momento, una de las campañas de crowdfunding más exitosas registradas en cualquier protocolo y posicionó a Ethereum y su criptomoneda - el ether- como un serio competidor que podría recibir atención de desarrolladores e inversores en el mercado de las criptomonedas, en comparación con el protocolo Bitcoin. Algunos de los ICOs más sonados e importantes de nuevos protocolos descentralizados han utilizado Ethereum como protocolo de referencia como veremos en los ejemplos siguientes.

El ICO de TheDAO

El ecosistema de Ethereum hizo de nuevo historia en el mundo de las criptomonedas y en el de las campañas de crowdfunding en 2016. El 30 de abril, la startup del ecosistema Ethereum Slock.it anunciaba el lanzamiento de TheDAO articulando una campaña de financiación colectiva que ponía a la venta por primera vez los tokens de DAO (Decentralized Autonomous Organization, es decir, Organización Autónoma Descentralizada), recaudando 12,07 millones de ETH (ETH es el código de los ethers como BTC es el de Bitcoin).

Esta campaña de crowdfunding recaudó más de 150 millones de dólares, animada por la espectacular revalorización de los ether desde su lanzamiento y las altas expectativas de la comunidad de Ethereum de estar presentes en uno de los primeros proyectos invertibles que se les presentó. TheDAO era un fondo de capital riesgo abierto donde cualquier persona del mundo podía participar, para invertir en proyectos basados en el protocolo Ethereum automatizado con contratos inteligentes, sin la necesidad de tener una estructura de gestión.

TheDAO fracasó porque un hacker logró bloquear 3,6 millones de ether y aunque este problema se resolviera semanas más tarde provocó una ruptura en la comunidad de Ethereum por cómo se había resuelto. Esta situación, derivó en una división en la comunidad Ethereum, que llevó a la creación de Ethereum Classic (su token se llama Ether Classic o ETC) y Ethereum (ETH) que cambió su sistema inicial, bifurcándose en dos protocolos separados.

La crisis de TheDAO y una serie de otros problemas técnicos a lo largo del 2016 provocaron la bajada del precio de los ether desde sus máximos de 21,50 dólares por ether en el momento más álgido de TheDAO hasta el precio actual de 7 dólares. A pesar de esta significativa bajada, la revalorización del ether sólo en 2016 ha sido del 700%.

En los primeros seis meses de 2016 el precio del ether se revalorizó en un 2.000%, cotizándose desde un precio de 0,93 dólares por token hasta el máximo de 21,50 registrado a mediados de junio.

El ICO de Z-Cash

El proyecto de Z-Cash recibió el apoyo de más de 30 inversores que aportaron 3 millones de dólares para su desarrollo. La base monetaria es la misma que para bitcoin, 21 millones de unidades. Z-Cash no utilizó el preminado para compensar a sus inversores.

El protocolo especifica que los mineros sólo podrán hacerse con el 90% de las monedas porque el 10% restante está destinado a los inversores (1,65%), fundadores y empleados de la compañía (5,72%) e inversiones corporativas (2,65%). Ese 10% de las monedas se reembolsará en los 4 primeros años de vida de Z-Cash. De esta forma se busca el compromiso de los socios con el proyecto y asegurar la estabilidad de la compañía en los primeros años.

Las semanas anteriores al lanzamiento de Z-Cash (la unidad de cuenta es ZEC) el precio fue calentándose en el mercado de futuros para situarse, a finales de octubre, en los 3.300 bitcoins por ZEC (unos 2 millones de dólares), asumo que como parte del trabajo de promoción de algunos de los inversores iniciales. En la misma semana, el precio cayó hasta 1 BTC. La razón de alcanzar estos precios tan altos no es otra que la propia ley de oferta y demanda. En el mercado inicial había muy pocos ZEC, por diseño, alcanzando precios tan altos como irreales pero según se iban minando y generándose más monedas el precio bajó hasta los 60 dólares.

La principal propuesta de valor de Z-Cash es que se supone que puede ser realmente anónimo en las transacciones, utilizando una nueva tecnología criptográfica no probada conocida como zero-knowledge proof.

Los especuladores de ICOs

Históricamente los especuladores de ICOs han investigado y seguido los lanzamientos de nuevas criptomonedas en foros especializados, intentando adelantarse a los movimientos del mercado. Los primeros inversores buscan así beneficiarse de la posterior revalorización que puede darse ante una exitosa comercialización del nuevo token.

Una de las características de cualquier ICO para que pueda aumentar rápidamente su precio es la falta de liquidez y oferta en el mercado del token en cuestión. Cualquier especulador que se atreva con este mercado es consciente de esta situación para poder operar en ese tipo de entorno.

La base fundamental de esta economía la he descrito en 'Tokens y protocolos: claves para entender la inversión en bitcoin y otras criptomonedas' si bien hay que conocer el funcionamiento de los ICOs para tener una mejor visión del aspecto más especulativo de este mercado. En la actualidad los dos principales protocolos con blockchains propias son Bitcoin y Ethereum y es de esperar que por ahora veremos la principal actividad de creación de valor real con nuevos protocolos funcionales operando encima de estas dos blockchains.

En mi próximo artículo explicaré con mayor detalle el reparto del valor en la economía descentralizada que es, en definitiva, la base de la especulación del mercado.

