Ericsson advierte de que España puede perder el tren de la digitalización: "Imposible lanzar el 5G"

Tenemos un 4G (LTE) malísimo y oscilante con velocidades superlentas más propias no de un HSPA sino de un miserable 3G (sólo se libran algunas zonas de la costa y centro de grandes ciudades) y a precio de oro.



Con las compañías haciendo lo que les da la gana: subidas unilaterales de precios incluso dentro del período de permanencia (y eso que las tarifas eran "PARA SIEMPRE") y con un Gobierno que no pone coto a esta situación, tan sólo unas pocas asociaciones de consumidores pelean por tener unas telecomunicaciones dignas.



Cuando uno sale fuera del país se da cuenta de las carencias: en Septiembre por trabajo estuve en Japón (Tokyo, Osaka, Kobe y Yokohama) donde el 5G está implantado en Japón donde ya había redes 5G en pruebas (use un móvil de la compañía NTT DoCoMo) y el 4G sí tiene la velocidad que debe.



Además las redes de fibra, en la oficina de Tokyo han contratado con la compaía So-net (del grupo Sony) con 2 Gbps de bajada (2000Mbps) y 1 Gbps de subida a precio de 5000 yenes, unos 38-39 euros/mes (eso sí la instalación costó unos 400€).



En España por ese precio no tienes ni 50Mbps, salvo los afortunados que pueden contratar con Euskaltel que da 100 Mbps (20 veces más lenta que en Japón) por un precio similar (en nuestras oficinas de Álava la tienen y va de lujo).



Podría poner decenas de ejemplos de conexiones mejores que las que disfrutamos en España a precios inferiores.