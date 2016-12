Movistar subirá cinco euros su 'Fusión' a cambio de añadir más datos móviles

En la subida anterior donde tambien aplicaron la misma subida, me di de baja sin pensarlo ni un solo segundo, la competencia está para cambiarse cuando el actual operador trata de robarte, por lo tanto NO LO DUDEIS, daros de baja inmediatamente, por cierto el valor de las acciones las tienen en caida libre y yo me alegro... que les DEN donde más duele y no participeis