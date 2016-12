'Intruders' es elegido Mejor Juego de 2016 en la III Edición de los Premios PlayStation

21/12/2016 - 16:17

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha celebrado este martes la gala de entrega de la III Edición de los Premios PlayStation, los galardones propios de la compañía, referencia nacional de apoyo al desarrollo español e impulso a proyectos independientes, originales y de calidad, que eligieron a 'Intruders: Hide and Seek' como Mejor Juego de 2016.

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

La última cita del año en el sector contó con la presencia de destacadas personalidades, que hicieron las labores de entregadores de los premios junto a la directora general de SIE España, Liliana Laporte, y el director de Marketing de la compañía, Jorge Huguet.

'Intruders: Hide and Seek', del estudio madrileño Tessera Studios, fue elegido como el mejor título del año por un jurado cualificado de PlayStation y otras personalidades del sector, que valoró, en palabras de Liliana Laporte, "su innovación, creatividad, talento y visión de conjunto del equipo, cualidades que siempre buscamos en cada nuevo título".

Un total de doce proyectos finalistas nominados en las seis categorías de esta edición lucharon por llevarse la gloria en un evento lleno de magia, diversión y sorpresas, en el que el ilusionista Jorge Luengo ejerció como maestro de ceremonias agasajando a los presentes con varios números que arrancaron los aplausos del público, que pudo disfrutar al final de la velada del potente show Music Has No Limits.

'Intruders: Hide and Seek' es un juego de sigilo en primera persona pensado para jugar con la realidad virtual de PlayStation VR. Los usuarios se pondrán en la piel de Ben, un niño de 13 años que ve cómo su familia es secuestrada por unos perturbados. Su misión consistirá en moverse inadvertidamente por la casa, evitando a los enemigos con el fin de rescatar a su familia. El título verá la luz en 2017 en exclusiva para el sistema PlayStation 4.

El equipo ganador dispondrá, si lo desea, de un espacio propio para desarrollar el proyecto durante diez meses en la Factoría Cultural del Matadero de Madrid, además de recibir 10.000 euros en metálico para financiar el proyecto, kits de desarrollo de PlayStation 4 y una campaña de promoción y marketing en medios propios valorada en 200.000 euros.

GANADORES

El periodista y colaborador de televisión y radio Quique Peinado entregó el primer premio de la noche al Juego Más Innovador, que recayó en 'Steamforce', del estudio 3Bones, título multijugador en tercera persona ambientado en un mundo steampunk.

El jurado decidió que el premio al Mejor Uso de Plataformas PlayStation fuera para 'Dynasty Feud', de Kaia Studios, cuyos integrantes recogieron el galardón de manos de David García, director de Pixel Cream y ganador de la segunda edición de los Premios PlayStation con 'Way of Redemption'. El Premio al Mejor Juego para la Prensa fue también para 'Intruders: Hide and Seek', galardón que el estudio recibió de manos de Javier Abad, director de HobbyConsolas y Gustavo Maeso, director de IGN en España.

Por último, el premio al Mejor Juego Infantil fue a parar al estudio Wild Sphere por su proyecto, 'Timothy VS The Aliens', en el que los usuarios se pondrán en la piel del gangster Timothy, que vive en un mundo en blanco y negro y pelea contra coloridos alienígenas que han invadido su ciudad.

