'Trysome', el videojuego 'online' solidario que recauda fondos para Down Catalunya

21/12/2016 - 13:57

En estas fechas tan señaladas, las campañas para ayudar a asociaciones y personas que lo necesitan aumentan considerablemente. En este caso, la plataforma de videojuegos Onlinechampion.com ha querido aportar su granito de arena organizando su segundo campeonato solidario para recaudar fondos para Down Catalunya.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Hemos querido repetir la iniciativa con el objetivo de superar la cifra de donaciones del año pasado y aportar nuestro granito de arena para mejor la vida de las personas con síndrome de Down", explica el cofundador de Onlinechampion.com, Álex Mallart.

Durante la campaña, los interesados podrán participar en el campeonato del videojuego 'Trysome', un título clásico cuya mecánica es sencilla: correr, saltar y agacharse para esquivar obstáculos, a velocidad creciente, en el que suma más puntos quien más obstáculos supere.

Para animar a los participantes, el ganador recibirá una XBOX One S por gentileza de Microsoft: "El premio se envía al ganador a cualquier parte del mundo", puntualiza Mallart. El internauta que quiera participar puede hacerlo desde cualquier parte del mundo y las veces que quiera. Una partida vale un euro. Sin embargo, también se han creado bonos de 5 partidas por tres euros y de 10 partidas por cinco euros.

Además de pasar un buen rato, todo lo que se recaude mediante suscripciones y donaciones irá en su totalidad a la Coordinadora Síndrome de Down Catalunya. "Nosotros únicamente nos encargamos de poner la plataforma para que todo aquel que quiera pueda colaborar y jugar desde cualquier lugar del mundo, tantas veces como quiera", apunta el cofundador de Onlinechampion.com, Mariano Ganduxer.

"Estamos encantados con esta colaboración, no solo por lo que supondrá de ayuda económica, sino porque permite hacer llegar a un público joven un mensaje claro: que las personas con síndrome de Down forman parte de esta sociedad y merecen nuestro apoyo", afirma la directora de Down Catalunya, Úrsula Reales.

La plataforma para participar está disponible desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero. Una vez finalizado el campeonato, se publicará el ganador de esta segunda edición del campeonato solidario organizado por Onlinechampion.com y Down Catalunya, y se anunciará la cantidad de dinero que se ha logrado recaudar para esta buena causa.

