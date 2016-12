Apple: "Debemos pagar el grueso de nuestros tributos donde creamos los productos, en EEUU"

Apple recurrirá la orden de Bruselas que condena a la sociedad californiana a devolver a Irlanda 13.000 millones de euros por ayudas fiscales. Luca Maestri y Bruce Sewell, director financiero y director jurídico de Apple, exponen sus argumentos.

Según Bruselas, los impuestos por los beneficios generados por sus ventas en Europa deben ser pagados en Europa, ¿está de acuerdo?

- Luca Maestri: ¡En absoluto! En Irlanda, solamente tenemos actividades de logística, de gestión de la cadena de aprovisionamiento, de planificación de ventas o, en todo caso, centros de atención al cliente. ¡Pero no desarrollamos nuestros productos allí! Nuestras actividades de diseño, investigación y desarrollo, e incluso de marketing, se llevan a cabo en Cupertino. En la parte trasera de nuestros productos, especificamos con todas sus letras: Diseñado en California. Ahora bien, los principios claramente admitidos por la OCDE, y que se aplican en todo el mundo, desean que una empresa pague el grueso de sus impuestos en el lugar donde crea su propiedad intelectual. Esta es la principal razón por la que Apple paga la gran mayoría de sus impuestos en EEUU. Pagamos también impuestos en Francia, por ejemplo, puesto que realizamos actividades allí. Pero el grueso de los impuestos que pagamos sobre estas ventas, lo hacemos en EEUU, dado que es ahí donde creamos nuestros productos. Lo que dice la Comisión no es la ley. Viene ahora con una nueva teoría.

- Bruce Sewell: La Comisión opone dos sistemas fiscales, el europeo y el americano, y estima que Apple debe someterse al sistema europeo aun cuando esté creada en EEUU. Esto no tiene ningún sentido. Por esta razón, la iniciativa de Bruselas no solo ha suscitado la oposición de Irlanda y de Apple, sino también la del Gobierno americano. Puesto que, según la Comisión, no solo deberíamos pagar en Irlanda por las ventas que realizamos en Europa, sino también por las que realizamos en China, en África o en Australia (Apple gestiona desde Irlanda sus ventas en todo el mundo, a excepción de EEUU). ¡Solo de esta manera puede llegar a la cifra de 13.000 millones!

Bruselas reprocha a Irlanda haber concedido ventajas fiscales a través de los dos acuerdos fiscales a medida solo para su empresa. ¿Lo desmiente?

- Sewell: Lo desmentimos nosotros y, más importante, también lo hace Irlanda. La ley sobre las empresas no residentes (que desarrollaban una actividad en Irlanda pero eran gestionadas desde otro país) se aplicaba a todo el mundo. Considera que Apple hubiera debido ser tratada como una empresa residente aun cuando Irlanda, en cumplimiento de la ley, no podía sino concedernos el estatus de no residente.

¿Los acuerdos fiscales a medida fueron notificados a la Comisión?

- Sewell: Irlanda no tenía obligación de hacerlo. Nunca nos dijo que lo hubiera hecho. En cuanto a la comisaria, declaró recientemente que no tenía conocimiento de dichos acuerdos fiscales hasta las audiciones realizadas en 2013 por el Senado americano. Lo que me parece sorprendente por parte de los servicios europeos encargados de las ayudas estatales.

- Maestri: La ironía de la historia es que si nosotros no hubiéramos solicitado a Irlanda una aclaración para saber exactamente lo que debíamos pagar de impuestos, no hubiera habido investigación por parte de la Comisión.

En opinión de la CE, las oficinas centrales de Apple Sales International (ASI) y de Apple Operations Europe "solo existían sobre el papel" y "no podían generar tantos beneficios". ¿Qué responde a esto?

- Sewell: Resulta totalmente estúpido. ASI es una filial que no fabricaba nada, nadie lo negó nunca. Tenía una licencia para distribuir nuestros productos. Estaba dirigida desde Cupertino por personas tan ilustres como Tim Cook, que formaba parte de su comité ejecutivo. Y empleaba a tantas personas del grupo como era necesario, en virtud de un acuerdo con Apple Inc.

¿Cuánto tributa en Irlanda?

- Maestri: Seamos claros: pagamos nuestros impuestos en todos los países en los que tenemos actividades. Hay un debate con las autoridades fiscales de cada uno de estos países para ver qué parte de estas actividades debe estar sujeta a impuestos locales. Nos encontramos en la horquilla del sector. En Irlanda, hacemos algo más que vender productos, por lo tanto pagamos impuestos suplementarios. Por otra parte, somos el mayor contribuyente. Solo nuestra contribución supone el 8 por ciento del impuesto sobre Sociedades. Si calculamos a partir de los 13.000 millones de euros que nos requiere la CE, ¡este porcentaje subiría hasta el 40 por ciento!

¿Teme que la reputación de Apple se vea perjudicada por las acusaciones de la Comisión?

- Maestri: Esto nos preocupa mucho. Deseamos ser un ciudadano ejemplar en todos los países en los que estamos presentes. Que se nos vincule a la evasión fiscal resulta muy desalentador para nosotros. La Comisión crea dudas en la opinión pública y, en última instancia, entre los consumidores.

