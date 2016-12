Zuckerberg se inspira en Iron Man para construir Jarvis, un sistema de inteligencia artificial para el hogar

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Reuters.

En las películas de Marvel, JARVIS (acrónimo de Just A Rather Very Intelligent System - Sólo un sistema muy inteligente) es el sistema informático doméstico de Iron Man. Cuida todo lo relacionado con su casa, desde los sistemas de Calefacción y refrigeración hasta la gestión de las armaduras del superhéroe.

Precisamente el JARVIS de Marvel ha servido de inspiración a Mark Zuckerberg para presentar a Jarvis, un bot basado en inteligencia artificial con el que poder controlar desde las luces de casa a los termostatos pasando por Spotify desde los sistemas de Facebook con una aplicación desarrollada para este propósito.

Jarvis de momento no será una herramienta más de Facebook o una opción que pueda llegar en un futuro cercano a la red social, sino que se trata de un proyecto personal en el que el CEO de la compañía ha invertido más de 100 horas de trabajo para poder saber quién está llamando a la puerta de su casa, pedirle que le lance una camiseta gris desde su armario o dé de comer al perro.

A la hora de llevar a cabo el proyecto, Zuckerberg revela en un post que uno de los primeros escollos a los que tuvo que enfrentarse fue a conectar a internet elementos que, por su fabricación original, no lo están. Una vez logró conectarlos, trabajó en el desarrollo de código para establecer un sistema en el que comunicándose con un lenguaje natural, éste fuera capaz de devolverle sus peticiones, del mismo modo que JARVIS en los cómics.

Pese a solucionar este problema, Zuckerberg apunta a que si se quiere apostar por una domótica inteligente en el futuro "necesitamos más dispositivos conectados y la industria necesita desarrollar API y estándares comunes para que los dispositivos puedan hablar entre ellos".

¿Cómo hablar con Jarvis?

El fundador de la red social explica que una vez que escribió el código para que el ordenador pudiera controlar su casa, procedió a establecer un sistema con el que poder hablar con él y que éste le entendiera, eso sí, tratando de que fuera de la forma más natural posible.

Comenzó probando usando mensajes de texto, hasta que más tarde añadió la posibilidad hablar con el ordenador "de la manera en que hablaría con alguien más". Al principio empleó simples palabras clave, como dormitorio, luces o encendido pero "pronto se hizo evidente que necesitaba aprender sinónimos, como que salón y sala de estar significan lo mismo, con lo que había construir una manera de enseñarle nuevas palabras y conceptos", explica Zuckerberg.

Sin embargo el sistema para que la máquina aprendiera nuevos conceptos fue más allá. Y es que Zuckerberg aclara que no es lo mismo que indicar que baje la luz en el despacho si lo dice Priscilla (su mujer) o él, con lo que también trabajó en eso, aunque explica que todavía tiene camino por recorrer en ese apartado.

Reconocimiento facial, bot...

Más allá del reconocimiento de voz que se adapta al usuario, el sistema de domótica inteligente construido por Zuckerberg añade funciones extra al entorno del hogar. Por ejemplo, el informático explica que ha instalado cámara en su casa que, tras programarlas, son capaces de reconocer y hacer seguimiento de ciertas personas.

Así por ejemplo, explica que si el sistema reconoce que Max (su hija) se ha despertado en su cuna, será capaz de poner música automáticamente para que vuelva a dormirse; o si alguien llama a la puerta, puede reconocerle como amigo y abrirla directamente.

Asimismo, basándose en el bot de Messenger, no sólo podrá controlar la casa estando dentro con comandos de voz, sino que será capaz de realizar acciones en el hogar simplemente chateando. Además, a través de este sistema puede enviar clips de audio y el servidor puede traducirlos en texto y luego ejecutar esos comandos -una comunicación que también funciona a la inversa.

"En 5 o 10 años será real"

Zuckerberg asegura que seguirá mejorarndo el Jarvis actual ya que "lo uso todos los días y siempre estoy encontrando nuevas cosas que quiero añadir. Me encantaría que Jarvis controlara mi barbacoa Big Green Egg y me ayudara a cocinar, pero eso requerirá un hacking aún más serio que montar el cañón de la camiseta. Me gustaría explorar la enseñanza de Jarvis cómo aprender nuevas habilidades en sí, en lugar de tener que enseñarle cómo realizar tareas específicas".

Zuckerberg apunta que aunque se trata de un proyecto meramente personal, no descarta liberarlo para que todo el mundo pueda llevarlo a sus hogares "si alguna vez construyo una capa que abstraiga más funcionalidad de automatización del hogar (...) podría ser una gran base para construir un nuevo producto".

Lo cierto es que el fundador de Facebook cree que será fundamental la "construcción de herramientas de inteligencia artificial en áreas que son importantes para las personas en un futuro" porque "dentro de 5-10 años será real, tendremos sistemas de inteligencia artificial más precisos que las personas".

After a year of coding, here's Jarvis. Posted by Mark Zuckerberg on martes, 20 de diciembre de 2016

