The Red Strings Clyb y Bring You Home, los más nominados en los XI Premios del Videojuego Gamelab

Gamelab ha anunciado este miércoles los nominados a los XI Premios Nacionales de la Industria del Videojuego que se celebrará en Barcelona en el Hotel NH Collection Tower el 28 de junio en el marco de la feria Gamelab. Los títulos The Red Strings Club y Bring You Home, los más nominados con seis candidaturas cada uno.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Esta undécima edición de los Premios Nacionales de la Industria del Videojuego, que premian anualmente los mejores videojuegos desarrollados en España, incluye un total de once categorías, según ha confirmado Gamelab a través de un comunicado.

Entre las principales categorías, optan a mejor juego del año los videojuegos Bring You Home, Metroid: Samus Returns, Solo y The Red Strings Club. Por su parte, entre los candidatos a mejor dirección artística se encuentran Bring You Home, Monster Prom, Solo y The Red Strings Club.

El certamen reconoce en sus premios también otros aspectos del diseño de videojuegos como el mejor diseño de juego, narrativa, idea original y audio, y cuenta con categorías específicas para juegos de móvil, PC y consola.

Además, los galardones cuentan también con la categoría de mejor juego universitario, en la que concurren Insomnis, Jera, Unaligned y Wahkan, así como mejor juego de debut, donde aspiran los títulos Monster Prom, Moonlighter, Starman: Tale of Light y Vesta.

La ceremonia de entrega, que presentará el periodista Toni Garrido, también homenajeará a Amy Hening, directora y guionista de Uncharted, con el Premio de Honor por su contribución al avance de la industria.

A las once categorías votadas por el jurado se suman cuatro premios especiales sin nominaciones, entre los que se incluyen mejor juego en desarrollo, premio del público o premio de la prensa o mejor juego catalán del año.