Microsoft presenta la llegada a Xbox de Kingdom Hearts 3, Forza Horizon 4 y novedades en Game Pass y Microsoft Studio

10/06/2018 - 23:50

Microsoft ha celebrado este domingo, en el marco del E3, la presentación de las novedades en videojuegos para su plataforma Xbox One, con 50 títulos, 18 de ellos exclusivos y 15 mostrados en primicia a nivel mundial, con la introducción por primera vez en Xbox de Kingdom Hearts y el anuncio del mundo del Frozen en el juego de Square Enix.

El responsable de Xbox, Phil Spencer, ha destacado que el videojuego está en un momento significativo, en el que se puede dar un paso más, y ha compartido su compromiso para mejorar mediante inteligencia artificial la experiencia de juego para que, sin importar la plataforma, los jugadores tengan una experiencia de calidad. En su intervención, Spencer y ha dado pistas sobre una nueva plataforma de juego.

Ori and the Will of the Wisps es el primero de los títulos que Microsoft ha mostrado, uno de los 18 juegos que llegarán en exclusiva para Xbox One, y que estará disponible en 2019. También en 2019 llegará Sekiro: Shadows die Twice, de inspiración asiática, es un juego con sello de Activision desarrollado por From Software, presentado en primicia.

Fallout 76, de Bethesda ha presentado en primicia en el evento de Microsoft Fallout 76, que llegará en exclusiva para Xbox One. En primicia también y de Square Enix, un título que se desarrolla en el mundo de Life is Strange, Captain Spirit, que estará disponible para su descarga gratuita el 26 de junio.

Crackdown 3 llegará en exclusiva para Xbox One en febrero de 2019, mismo mes en el que llegará Metro Exodus (22 de febrero), mientras que Nier Automata: Become as Gods Edition estará disponible el 26 de junio con mejoras para la plataforma Xbox One X.

La franquicia Kingdom Hearts llegará por primera en Xbox, con la tercera entrega de la saga. En el trailer presentado en la conferencia de Microsoft ha hecho su aparición Elsa, y el mundo de Frozen, que se une a los mundos ya confirmados de otras películas Disney como Toy Story, Rompe Ralph o Enredados.

La compañía también ha anunciado dos nuevos contenidos para el videojuegos Sea of Thieves, exclusivo para Xbox One: Cursed Sails y Forsaken Shores, que estarán disponibles este verano. Battlefield V, previamente anunciado por Ubisoft en su propia conferencia del E3, puede reservarse desde este domingo en la tienda de Xbox One.

En primicia, Forza Horizon 4, de Playground Games, compañía adquirida por Microsoft. Este título presenta un mundo abierto y el paso de las estaciones, que tendrá un impacto en el juego. Estará disponible el 2 de octubre.

La compañía ha presentado The Initiative es una nueva marca dentro de Microsoft Studios, su programa de apoyo a desarrolladores, y ha dado la bienvenida a los estudios Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory y Compulsion Games.

De Compulsion Games, Microsoft ha presentado We Happy Few, que llegará el agosto de 2018. Playerunkown's Battleground tendrá nuevo contenido, incluido un nuevo modo guerra, en invierno de 2018. Microsoft ha presentado en primicia, y por primera vez en Occidente, el juego de rol Tales of Vesperia Definitive Edition, que llegará en invierno de 2018. También en primicia, Tom Clancy's The Division 2, del que la compañía ha mostrado un 'gameplay'.

Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox con una biblioteca de más de cien títulos, ha recibido mejoras enfocadas a hacer que los jugadores accedan con mayor rapidez a los juegos. En este sentido, la Microsoft ha presentado Fast Start, que estará disponible en junio, y ha anunciado que a finales de año llegará una colección de videojuegos exclusivos de la plataforma de juego. Están disponibles desde este domingo, Tom Clancy's The Division y Fallout 4 están disponibles en Game Pass para Xbox One.

De Square Enix, Micrososft ha compartido un nuevo trailer de Tomb Raider: Sadow of the tomb raider, un título que estará disponible el 14 de septiembre, y ha presentado otros dos títulos que llegarán en exclusiva para la plataforma Xbox: Session, un título de skate, y el juego de rol Black Desert.

La franquicia de Capcom Devil May Cry tendrá un nuevo título, Devil May Cry 5. En exclusiva para Xbox, Tunic, un videojuego con diseño preciosista y protagonizado por un pequeño zorro provisto de una espada.

De Namco, Microsoft ha compartido un adelanto de Jump Force, un juego de lucha con personajes de las series One Piece, Naruto o Dragon Ball, que estará disponible en 2019. También ha presentado en primicia Dying Light 2, Just Cause 4 (4 diciembre 2018), Gears Pop (2019) -un Gears of War con los muñecos de Funko--, Gears 5, del que ha mostrado un vídeo, y para Xbox, Battletoads, para 2019. Microsoft también ha presentado en primicia Cyberpunk 2077.

