God of War, de récord en PlayStation: vende 3,1 millones de juegos en 3 días

God of War salió a la venta el pasado 20 de abril de forma exclusiva para PlayStation 4. La última entrega de la saga de Kratos ha llegado al mercado con un récord bajo el brazo: ha vendido más de 3,1 millones de unidades en todo el mundo en los primeros tres días de comercialización, un hito que convierte a God of War en el título exclusivo de PS4 más rápido vendido de la historia.

Por poner en perspectiva la cifra, otro de los grandes títulos que han salido en exclusiva para la consola como Uncharted 4, Horizon Zero Dawn y The Last of Us tardaron una semana en vender 2,7 millones de unidades, 2,6 millones en dos semanas y 3,4 millones en tres semanas, respectivamente.

El nuevo título creado por Santa Monica Studio consigue de este modo estar a la altura de las expectativas. Ya que los grandes expertos de la industria le colocaban como el gran motivo por el que Sony podría golpear fuertemente en la primera mitad del año a Microsoft.

"La creencia en la visión del juego y la pasión por contar historias en todo el equipo es innegable. Esperamos con interés escuchar cómo los fanáticos están creando nuevos recuerdos de sus momentos favoritos de juego God of War que serán recordados por mucho tiempo", ha explicado Shannon Studstill, directora del estudio detrás del título.

