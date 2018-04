Lara Croft dispuesta a sentar cátedra con Shadow of the Tomb Raider

Una de las heroínas más icónicas de los videojuegos concluirá el próximo 14 de septiembre una de las trilogías más importantes de los últimos años con Shadow of the Tomb Raider, que está llamado a ser uno punto de inflexión tanto para la saga y el género de las aventuras.

Hace unas horas hemos podido probar en Londres, Shadow of the Tomb Raider. Invitados por Square Enix y meses antes de su lanzamiento en Xbox One, PlayStation 4 y PC, un nuevo juego de Eidos Montreal más especial que nunca, ya que será el punto final a la trilogía iniciada por Crystal Dynamics.

Aunque por ahora todavía quedan sesiones intensas de desarrollo, los fans más acérrimos de Lara Croft pueden respirar tranquilos. Por lo mostrado en el evento y por lo que hemos podido jugar durante 45 minutos, Shadow of the Tomb Raider supondrá un punto de inflexión en la franquicia, llevando también a otro nivel el género de las aventuras, en concreto de la marca.

Con Cystal Dynamics se dejó atrás una Lara Croft que se adentraba en las catacumbas con el simple propósito de saciar su curiosidad. La que es una de las heroínas más importantes de la industria del videojuego se convertía en un personaje mucho más humano, sufría y lo pasaba francamente mal. Eidos Montreal, aunque ha aplicado varios cambios al comportamiento del personaje, en parte también debido a la madurez de la misma; nos ofrece la historia más oscura hasta la fecha.

Lara Croft deberá de evitar un apocalípsis maya, así de rotundo pero que para más señas ha iniciado ella misma al intentar evitar un sacrificio con un daga sagrada. La única manera de impedir el fin del mundo será dar con una caja que unida a la daga reescribirían la historia. Un argumento del que los chicos de Eidos Montreal no nos han querido desvelar nada más pero que sin duda supone un buen punto de partida para querer conocer más al respecto.

Superviviente en la jungla

En lo que respecta a la jugabilidad, Shadow of the Tomb Raider nos ofrecerá la experiencia de los dos anteriores episodios de la marca, pero ahora llevados a otro nivel y un escenario espectacular: la jungla de Sudamérica. Eidos Montreal ha prometido que tendremos un amplísimo territorio a explorar en el que habrá más catacumbas a explorar, más puzzles y desafíos que nunca ¡y más letales!

Si algo funciona, no lo toques. Así han debido de opinar en Eidos Montreal tras el espectacular trabajo de Crystal Dynamics. No es para menos si tenemos en cuenta que el estudio que dió vida a esta nueva Lara Croft nos ofreció un giro completamente inesperado en la franquicia: pseudo mundo-abierto, mucha exploración, una historia más que atractiva que narraba los orígenes del personaje y acción cargada de tintes épicos.

Shadow of the Tomb Raider lleva un paso más lejos esa experiencia, un juego que realmente supone el punto y final a la aventura de Lara Croft pero reuninendo todos esos elementos que han caracterizado a la saga durante estos años: acción, una trama adulta y aventura por los cuatros costados. Queda por saber si el cómputo final está a la altura, pero por lo visto hasta ahora parece que Eidos Montreal ha puesto toda la carne en el asador.

En lo visual, Shadow of the Tomb Raider ha sido probado en una Xbox One X a una resolución 1080p y 30 frames por segundo totalmente estables. El juego ha ganado en varios efectos visuales, especialmente la iluminación y que juega un papel crucial en las catacumbas. Otros elementos no han estado a la altura de lo esperado de un título de 2018, pero tengamos en cuenta que la obra no verá la luz, nunca mejor dicho, hasta el 14 de septiembre por lo que hay margen de mejora.

