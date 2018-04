MAD Lions forma un nuevo equipo para competir en 'Call of Duty'

MAD Lions continúa ampliando sus tentáculos en el mundo del gaming, y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo equipo para competir en 'Call of Duty: World War II'. El objetivo es, poco a poco, lograr tener un equipo del mismo nivel que en el resto de disciplinas.

Aunque aún no pueden desvelar los integrantes del nuevo equipo, MAD Lions E.C. comienza esta nueva apuesta bajo la supervisión de un entrenador en el equipo técnico.

"Queremos probar ya que es una temporada corta. Si nos gustan las dinámicas montaremos un equipo igual de competitivo que en el resto de las disciplinas", comenta Sergio Yáñez, CEO y Cofundador de MAD Lions.

Competición corta

Un proceso lento y delicado en el que el club madrileño avanza dando los pasos necesarios y trabajando las bases fundamentales con las que rugen los leones. Durante el mes y medio que dura la competición, el club dará el salto para acercarse a un nivel superior y poder formar un proyecto sólido y duradero como han conseguido en el resto de las disciplinas en las que compite.

MAD Lions suman presencia en los deportes electrónicos con Call of Duty: World War II y continúan trabajando al máximo nivel en el resto de las competencias: League of Legends, Clash Royale, Counter Strike: GO y FIFA.

