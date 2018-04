770 420

God of War: cinco motivos por los que va a ser el gran éxito de PlayStation 4

God of War está a escasos ocho días de su lanzamiento en PlayStation 4. Los últimos días han sido muy intensos por parte de sus creadores. El goteo de información sobre la nueva aventura de Kratos ha sido constante, pudiendo conocer algunos de los elementos que protagonizarán el videojuego o los entresijos de su desarrollo.

¿Qué hará de este nuevo God of War una obra muy a tener en cuenta por todos los amantes del género de la acción y un título imprescindible para los poseedores de una PlayStation 4? A falta de ofreceros nuestro último veredicto repasaremos cinco de los motivos por lo que Kratos llamará a tu puerta el 20 de abril y no podrás negarte a dejarle entrar.

El primero de los motivos por los que God of War deberá ser considerado un juego que no puede faltar en la colección de todo usuario es su ambientación y trama. Santa Monica Studio abandona la épica griega para contarnos una historia mucho más terrenal y personal, pero sin perder los toques de fantasía. En esta ocasión pone sobre la mesa a Kratos convertido en padre y quien deberá cuidar de su hijo Atreus. Ambos se embarcarán en un viaje para esparcir las cenizas de su madre y que como ya estaréis imaginando no será nada fácil.

Hilando directamente con el apartado anterior, podríamos decir sin temor a equivocarnos que God of War es el título que mejor explota las posibilidades técnicas de PlayStation 4. Todos y cada uno de los parajes que visitamos junto a Atreus, las criaturas mitológicas nórdicas o los efectos harán que la consola de Sony dé todo su potencial.

Cambios, pero conserva la esencia

Uno de los mayores temores de los fans de la franquicia es el encontrarse ante un título que cambie por completo la esencia de la saga. No os vamos a engañar, God of War ha dejado atrás muchas de los elementos que lo encumbraron, pero se conservan todos aquellos que hicieron grande a la marca. En este sentido se ha optado por una cámara más cercana, perfecta para transmitir la sensación de encontrarnos ante enormes bestias y ayudar a la inmersión. No menos importante es el gore y violencia que siempre ha destilado la IP y que aquí ha sido llevado a cotas inimaginables.

Jugablemente God of War ofrece un acercamiento mucho más natural a los que buscan un título de acción y un término medio con el RPG. Santa Monica Studio ha aportado en esta ocasión un mundo más cohesionado, uniendo los niveles entre sí. Kratos y Atreus contará con un gran número de habilidades que iremos desbloqueando y configurando según nuestro estilo de juego. Añadid a la fórmula la opción de crear nuestras propias armaduras y escenarios pseudo-abiertos y tendréis como resultado un juego más que completo con decenas de horas de diversión por delante.

Para concluir y creemos que es uno de esos aspectos que muchas veces tenemos en cuenta cuando vamos a adquirir un videojuego, ¿terminaré God of War y pasará a convertirse en un mueble en mi casa? En absoluto. La nueva aventura de Kratos quiere tenerte muy ocupado tanto antes de concluir la trama como después. Tendremos misiones secundarias, jefes finales escondidos y un gran número de tareas a completar en el denominado end-game, ¿se puede pedir más?

PUBLICIDAD