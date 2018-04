'Surgical Goblin' vuelve a España: jugará cedido en Vodafone Giants hasta final de temporada

El club anuncia la renovación de 'zTeemper' hasta enero de 2020

Frank 'Surgical Goblin' Oskam vuelve a España. Tras el mediático traspaso que le llevó de Team Queso a Liquid, el jugador holandés de Clash Royale jugará cedido en Vodafone Giants hasta el final de la presente temporada de Superliga Orange.

Oskam, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de Clash Royale, debutará este fin de semana en el partido que enfrenta a su equipo contra NeverBack Gaming, partido estrella de la jornada.

Vodafone Giants lidera actualmente la clasificación de la liga, empatado a puntos con Valencia CF eSports, pero eso no ha impedido que el equipo haya hecho un importante esfuerzo por reforzarse. ¿Qué puede aportar el holandés al equipo a estas alturas de la temporada? "Además de su talento, aportará su experiencia, que contribuirá al desarrollo de nuestros jugadores más jóvenes", explicaba Carlos 'Karlitoss' García, entrenador del equipo, en un comunicado.

"No ha sido fácil tomar esta decisión, en un equipo en el que hay tanta competitividad y las cosas están marchando tan bien es arriesgado meter una estrella como Surgical Goblin, pero desde el primer momento que hable con él y me expresó sus intenciones supe que sería una buena idea contar con él", defiende el entrenador, que ya había trabajado con la estrella holandesa en el pasado.

Llama la atención que 'Surgical Goblin', pese a su nivel, será el único jugador de la plantilla que inice la jornada con un porcentaje de victorias negativo, tal y como recuerda la propia Superliga Orange en la previa del partido, fruto del combulso inicio de temporada en Team Queso, donde el equipo no acabó de carburar.

Renovación de 'zTeemper'

No es la única medida deportiva de calado que ha anunciado el equipo esta semana. Vodafone Giants comunicó al inicio de la semana la renovación de Javier 'zTeemper' Mars hasta enero de 2020. El jugador español, uno de los más destacados de la liga, apaga así los rumores que apuntaban a que podría abandonar el club para enrolarse en alguno de los equipos elegidos para participar en la nueva Clash Royale League, que será la competición más importante de esta disciplina.

"Sé que mucha gente pensaba que con el anuncio de la CRL tendría la mira puesta en irme, pero nunca se me pasó por la cabeza abandonar Giants ya que sé que como aquí no voy a estar en ningún lado", aseguró Mars en el comunicado de renovación. "Estoy muy contento de poder ampliar mi contrato con el mejor club de España y en el equipo que me lo ha dado todo".

Nuevo patrocinador

Fuera del terreno deportivo, Giants anunció su acuerdo con Vodafone para convertir a la empresa de telecomunicaciones en el nuevo patrocinador del equipo. Tras la alianza, el club se renombra como Vodafone Giants, y queda integrado por 35 jugadores que participarán en campeonatos y ligas de League of Legends, Call of Duty, Hearthstone, FIFA, CS:GO y Clash Royale, con el objetivo de convertirse en el referente de los deportes electrónicos en España.

El acto de presentación contó con la presencia de la directora de imagen y marca de Vodafone España, Cristina Barbosa, y el presidente de Giants, José Ramón Díaz. Ambos han destacado la "ilusión" generada con esta nueva alianza y cuyo objetivo radica en poder posicionarse como el referente de los eSports en España.

PUBLICIDAD