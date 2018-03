Así se gestó el traspaso de Surgical Goblin a Team Liquid: el fichaje más caro de Clash Royale

Expertos y aficionados discuten si Frank 'Surgical Goblin' Oskam es el mejor jugador del mundo de Clash Royale, el mejor de la historia o solo uno de los más destacados. En lo que no cabe duda es que el holandés es uno de los grandes referentes del mundo de los eSports, y su traspaso se ha convertido en todo un hito.

Fue el pasado 15 de marzo cuando Team Queso, equipo español para el que competía, anunciaba la marcha de Oskam a Team Liquid, uno de los clubes más importantes de la escena mundial de los eSports.

No hay cifras oficiales. Desde Team Liquid no quieren que trasciendan. Rumores en el sector cifran la cláusula de traspaso en 100.000 euros, pero desde Team Queso ni confirman ni desmienten. Pero se trata del fichaje más caro en la historia de este deporte y de los eSports para móvil en general, al menos en Norteamérica, Europa y Latinoamérica (China maneja su propio mercado, con sus peculiaridades y sus cifras).

No era la primera vez que equipos internacionales intentaban llevarse a Frank Oskam. Hace unos meses, el París Saint-Germain eSports contactó con Team Queso, con interés. "Pero querían llevárselo prácticamente gratis, asegurando que ellos tenían más dinero y podían darle una mayor promoción", explica Álvaro 'Alvaro845' G. Buitrago, CEO de Team Queso. "Si tienes tanto dinero, esta es la cláusula, pero no quisierion ni sentarse a negociarla", concluye.

Hay que tener en cuenta que hasta la fecha se ha pagado por pocos traspasos en Clash Royale. "Suelen firmarse contratos de muy corta duración; nosotros el verano pasado empezamos a firmarlos por un año, ya que consideramos que es el periodo mínimo que necesitamos para poder trabajar de manera estable con los patrocinadores y las marcas", insiste Álvaro.

Surgical Goblin es uno de los que había renovado por un año el pasado mes de agosto, por lo que le quedaban solo unos meses de contrato. Desde Team Queso no pusieron dificultades para negociar. "Nosotros nunca vamos a poner las cosas difíciles a los jugadores, ni vamos a convertir esto en una cárcel", explica Álvaro. "Lo único que pedimos es un acuerdo justo, ya que nosotros realizamos una inversión en los jugadores, les pagamos viajes, no nos llevamos porcentajes de sus premios... Solo logramos notoriedad, que es lo que luego nos permite cerrar acuerdos de patrocinio, como el alcanzado con Razer", explica.

"Tienes que trabajar para crear un proyecto en el que el jugador crea y en el que todo el mundo quiera estar, independientemente de lo que ofrezcan fuera", defiende 'Alvaro845', aunque tiene claro que todo el mundo tiene un precio: "si te multiplican el salario por cinco, te ofrecen mayor repercusión..."

"En Team Liquid han sido muy profesionales", asegura el CEO de Team Queso. "Fueron rápidos y directos, en dos reuniones llegamos a un acuerdo de traspaso, y en otra reunión convencieron a Frank con una buena oferta", explica Buitrago. "Surgical Goblin no quería irse, era feliz en Team Queso, pero Liquid es un equipo muy grande que le ofrece oportunidades que nosotros no".

Team Liquid es uno de los referentes del sector de los eSports, y cuenta con un doble CEO, uno para Norteamérica y otro para Europa. Uno de esos dos dirigentes es holandés, como Frank, tiene la sede en Holanda, y desde antes de comenzar estas negociaciones ya había hecho saber al responsable de Team Queso que Surgical Goblin era uno de los grandes objetivos del club, por su importancia, por sus triunfos y por ser un referente de este deporte. "Es imagen viva de Clash Royale", concluye 'Alvaro845'.

Hay que tener en cuenta que, más allá de sus excelentes resultados, Surgical Goblin cuenta con más de 600.000 suscriptores en su canal de YouTube, y sus contenidos sobre Clash Royale son los más vistos en inglés en todo el mundo.

