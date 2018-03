770 420

Shadow of the Tomb Raider: el nuevo título de la saga ya tiene tráiler y fecha de lanzamiento

Shadow of the Tomb Raider. Éste será el nombre que ponga punto y final al reinicio de una de las sagas más queridas y emblemáticas de los videojuegos. Hablamos, de la última aventura de una joven e inexperta Lara Croft. Eso sí, el anuncio ha dejado varias incógnitas y dudas de cara a su estreno, el cual ha quedado fijado para el 14 de septiembre de este año en PlayStation 4, Xbox One y PC, alejándose de cualquier tipo de exclusividad temporal como sí hubo hace unos años.

Square Enix, y editora principal de la franquicia, no habría podido escoger mejor momento para la presentación, incluso con el anuncio del remake de Spyro the Dragon asomando en el horizonte. Esta misma semana se estrena en la gran pantalla Tomb Raider, película protagonizada por Alicia Vikander. El film precisamente se basa de manera directa en la obra de Crystal Dynamics lanzada en 2013 y en la que veíamos una Lara Croft durante su primera gran aventura.

Dejando de lado el séptimo arte, no cabe duda de que la llegada este 2018 del final de la trilogía de la aventurera más famosa de los videojuegos dará que hablar. Después de dos juegos redondos, y que muchos han ensalzado por encima de la conocida saga Uncharted de PlayStation, es ahora Eidos Montreal quien tiene la pelota sobre su tejado.

Se desconoce el motivo que ha llevado a Square Enix a poner al frente del cierre de Tomb Raider a Eidos Montreal -padres de Deus Ex- pero el que Crystal Dynamics esté vinculada directamente en el desarrollo del videojuego oficial de Los Vengadores, puede ser el punto de partida para comprender a día de hoy la situación.

Vuelta a la jungla

Hechas las presentaciones de turno, poco sabemos de Shadow of the Tomb Raider. A tenor de lo visto en el teaser tráiler del juego, esta vez nos encontraremos con varios elementos clásicos de la saga y que fueron muy demandados por los fans en las dos primeras entregas de este reinicio de la marca.

El primero de ellos es el regreso de Lara Croft a la jungla, ambientación icónica si cabe para la IP y que vio nacer a la protagonista. Además, dicho paraje quedará redondeado por la búsqueda de antiguos secretos Mayas. Pero el servirnos en bandeja tan atractiva atmósfera es sólo la punta del iceberg. Se espera mucho de Shadow of the Tomb Raider no sólo a nivel argumental y que por ende cierre la trilogía con una conclusión a la altura, sino también de su apartado jugable. El sistema de combate quedó puesto en tela de juicio a raíz de su último videojuego, mismo caso con las tumbas, segmento icónico de la jugabilidad en la saga y que apostaba por factores como la exploración o los puzzles.

Otro aspecto importante es el que Eidos Montreal se haya distanciado de la política vista con Rise of the Tomb Raider, anterior juego de la marca, en su lanzamiento. El estudio quiere que el próximo 14 de septiembre todos los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC puedan disfrutar al unísono de la aventura de Lara Croft, sin políticas de exclusividades temporales y guerras de consola por medio.

Por ahora sólo podemos recomendaros no sólo que marquéis mediados de septiembre de 2018 en rojo en vuestro calendario, sino que hagáis lo propio también con el 27 de abril. Dicha fecha, Eidos presentará ahora sí de manera jugable y con mucha información un amplio repertorio de detalles sobre Shadow of the Tomb Raider. Hasta entonces, tal vez pasar una tarde en el cine con Alicia Vikander sea la mejor opción para los fans de la franquicia.

PUBLICIDAD