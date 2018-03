Amazon también va a por las consolas: comienza a regalar videojuegos mensualmente a través de Twitch

Amazon quiere tocar todos los sectores. Tras entrar en las retransmisiones de videojuegos con la compra de Twitch en 2014, la compañía ha ido haciendo crecer la marca para ser cada vez más atractiva para los gamers, una afinidad que aumentará aún más a partir de este mes.

Aunque Twitch ha ofrecido la posibilidad de descargar juegos indies gratis o disponer de contenido exclusivo para títulos con la suscripción a Amazon Prime, ahora va un paso más allá ya que a partir de mañana comenzará a regalar cinco juegos cada mes.

La iniciativa, bautizada como Games with Prime (juegos con Prime) es un aliciente más para tener la suscripción de pago de Amazon ya que, del mismo modo que hacen Sony o Microsoft, la compañía de Jeff Bezos permitirá descargar gratis cinco juegos al mes.

La compañía ha anunciado que este mes se podrá descargar gratis Superhot, Shadow Tactics, Tales from Candlekeep, Oxenfreey Mr. Shifty, mientras que a partir del 1 de abril se podrá descargar sin coste alguno Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 y Dubwars.

Amazon explica que los juegos serán propiedad del usuario "para siempre" en el momento en que se bajen, aunque no ha aclarado si se perderán si se deja de pagar la suscripción de Prime. Sí ha anunciado que además de estos diez títulos, los ocho juegos pertenecientes al programa Indie Amplifier pasarán a estar disponibles gratis a lo largo de los próximos meses.

