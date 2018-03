"Los eSports ingresarán a nivel mundial más de 1.000 millones de dólares para 2019"

Los deportes electrónicos o? eSports cada vez tienen más popularidad a nivel mundial. De esta forma, Álvaro Marco, presidente de la Asociación Empresarial de eSports, explica el auge que está teniendo el sector, así como las dificultades que encuentra.

¿Cómo surgen los eSports?

Los eSports es una realidad, es un negocio que existe en el mundo en general y en España en particular desde hace bastante tiempo. Desde que los videojuegos son videojuegos, ya por los años 70, se empezaron a hacer competiciones entre los jugadores, compitiendo uno contra otro o simplemente jugando con la propia máquina. Sin embargo, el gran desarrollo de los eSports, tanto en el mundo como en España, ha tenido lugar en la última década, en los últimos 15 años.

¿Cuántas personas lo desarrollan actualmente en España?

Hay una gran variedad de análisis y estudios, hay algunos que citan entre 8 millones y 10 millones de personas en España que son seguidores o simpatizantes de los eSports. Otros estudios elevan esa cifra incluso a 18-22 millones, pero lo cierto es que en España carecemos de un estudio concreto y fidedigno, que nos pueda dar un número de personas exacto.

¿Cuánto dinero mueve?

En España, es un importe que resulta difícil de estimar. A nivel mundial, la consultora Newzoo, predice en su último informe del sector un crecimiento exponencial del mismo en los próximos años, estimando unos ingresos mundiales de más de 1.000 millones de dólares para 2019, frente a los 463 millones de dólares en 2016 o los 194 millones de dólares de 2014.

¿De dónde salen los ingresos?

Ahora mismo, los ingresos principales son de patrocinadores, de realización de eventos y en cierta medida, aunque muy poco, de derechos audiovisuales, de los que pagan los operadores por difundir estos eventos. No obstante, la tendencia es que suban los ingresos por todos los conceptos, pero que, en concreto, los derechos audiovisuales sean la mayor parte de los ingresos totales.

¿Cree que deberían los 'eSports' considerarse un deporte?

Hay parte de la doctrina jurídica y no jurídica que sí que entiende que reúnen todas las características propias que definen al deporte, tanto en su descripción etimológica, en la RAE, etc. Pero también hay otra parte que entiende que no reúne todas las características de los deportes tradicionales. Yo creo que es fundamental que exista una cierta regulación en aspectos muy concretos y que el sector en su conjunto se dote a sí mismo de una autorregulación que determine cuestiones básicas como la organización de eventos, unos derechos mínimos de los jugadores, etc.

¿En qué marco jurídico se mueven?

Ahora mismo, no hay ningún marco jurídico específico que regule los eSports, lo cierto es que es una actividad que se entiende como una actividad empresarial más, pero no está sujeta a una ley del deporte estatal, a una federación deportiva y por lo tanto se regula como cualquier actividad que no está específicamente regulada. Creemos que sí, que sería conveniente para algunos aspectos concretos, por ejemplo la regulación laboral, las relaciones laborales entre los clubes y los jugadores, la relación laboral de los menores de edad, etc.

¿Qué objetivos quieren conseguir desde la asociación?

La asociación tiene como objetivos, en primer lugar, la divulgación de los eSports en España. En segundo lugar, queremos que sirva como foro de encuentro y unión a todos los agentes del sector. En tercer lugar, creemos que debe servir como un centro de referencia para el estudio e investigación de los eSports. Y, por último, pretendemos que sirva como un centro de formación.

