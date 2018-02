Sea of Thieves: el videojuego de piratas que revoluciona YouTube y Twich con acción y muchas risas

Sea of Thieves se presentó hace un par de años. Rare y Microsoft ofrecían un juego de corte MMO (videojuego multijugador masivo en línea) en el que los jugadoresse ponían en la piel de piratas, viviendo todo tipo de aventuras en alta mar. El juego, aunque sorprendió a la comunidad de jugadores por su propuesta, no ha comenzado a hacer ruido hasta hace unas semanas, cuando ha explotado la atención de crítica y público con su primera fase beta.

El videojuego demuestra que tiene serias posibilidades de convertirse en uno de los juegos más divertidos de 2018. YouTube y Twitch ya han caído rendidos al encanto de la vida pirata, aupando al título de Rare como uno de los títulos más vistos en ambas plataformas, y sólo se encuentra en la fase previa a su lanzamiento oficial.

Desde hoy jueves 15 de febrero y hasta el próximo domingo 18 del mismo mes, Rare ofrece una nueva oportunidad de descubrir el juego. Eso sí, no será hasta el 26 de marzo cuando Sea of Thieves aterrice en Windows 10 y Xbox One de manera oficial.

Acción y muchas risas

Pero, ¿qué es lo que hace al nuevo título de Rare una propuesta tan divertida y que se ha ganado a más de 300.000 jugadores con su primera beta?

Uno de los argumentos por los que Sea of Thieves ha captado la atención de los usuarios y la crítica es su premisa principal: libertad de acción acompañada de risas aseguradas. Ofrece la oportunidad de crear nuestro propio pirata, elemento que ya de por sí llama bastante la atención; pero es sólo la punta del iceberg.

A partir de ahí, y en compañía de amigos o en solitario, habrá que realizar labores en el barco (limpiar, levar anclas, utilizar los cañones según la situación, redireccionar las velas...), explorar islas abandonadas, descubrir tesoros e incluso enfrentarnos a criaturas dignas de Piratas del Caribe.

Es ahí precisamente dónde Sea of Thieves llega como un soplo de aire fresco para el campo del MMO. Se aleja por completo de la seriedad y propuesta de fomentar tareas repetitivas para lograr ciertos beneficios. Rare ha apostado de lleno por captar al jugador con su apartado visual, caricaturesco y desenfadado, casi parecido a una película de Pixar; y posteriormente con la jugabilidad.

Es en este terreno donde el primer contacto con Sea of Thieves atrapa al usuario y su grupo de amigos. Ingeniarnoslas para dar con un tesoro enterrado en una isla y en la que sólo se concreta una X y una calavera gigante. Beber como buenos piratas para en plena borrachera ser sorprendidos por otros jugadores que tratan de hundir nuestro barco. Descubrir gigantescas embarcaciones en el fondo del mar custodiadas por monstruos y tiburones. Sobrevivir a una terrible tormenta en la que el temporal nos ha desviado de la ruta marcada, teniendo todos que cooperar en el navío para reconducir el barco...

Da igual el tipo de situación que expongamos o viváis en Sea of Thieves, mantendréis una sonrisa constante. Ahí es dónde reside el encanto del juego de Rare y por lo que se ha convertido en una de las revelaciones en YouTube y Twitch. La variedad de situaciones, algunas cómicas, otras épicas; junto a su contenido accesible para todos los públicos lo han puesto en el punto de mira - sin previo aviso - para la mayoría de usuarios de PC y Xbox One.

Sólo queda esperar unas semanas para ahora sí conocer si realmente Sea of Thieves es capaz de mantener esos elementos tan característicos y divertidos durante decenas de horas. En sólo hecho de que Rare se haya posicionado en rotundo hacia las cajas de botín y los contenidos de corte gratuito ya es un paso.

