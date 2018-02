Microsoft podría sacar la chequera por Xbox: estudia comprar Electronics Arts para tener más juegos en exclusiva

El 2018 será un año clave para Microsoft, concretamente para la marca Xbox. Nintendo ha encarrilado su futuro gracias a las apabullantes ventas de Switch y con altas perspectivas con sus próximos juegos. Por otro lado, Sony no se queda atrás. Y es que aunque PlayStation 4 Pro no esté a la altura técnica de Xbox One X, bastan las franquicias como The Last of Us, God of War o Spiderman para garantizar un 2018 prometedor en la empresa japonesa.

Esta situación pone contra las cuerdas a la compañía norteamericana, que ve que a pesar de tener la tecnología más potente vista hasta la fecha en el mercado de las consolas, sigue adoleciendo de un grave problema que arratra desde hace años: la ausencia de juegos exclusivos.

Y es que más allá de contar con el sistema más potente, con el que exprimir al máximo la experiencia de los videojuegos en consola, la compañía con sede en Redmond no aporta a los jugones un motivo real que justifique la compra de una Xbox One.

FIFA o Need for Speed como reclamo

Aunque por ahora no hay nada confirmado, los últimos rumores apuntan a que Microsoft planearía la compra en el presente año de una de las compañías más importantes del sector: Electronic Arts (EA), el estudio responsable de sagas veteranas como FIFA, Need for Speed, Battlefield o Battlefront y otras de un éxito como Dragon Age o Titanfall.

La noticia saltaba a la palestra de manos de SuperData Research, su director ejecutivo aseguraba que "estamos en el ciclo de todo esto, pero espero oír un anuncio muy pronto, así me lo aseguró una fuente muy cercana a Microsoft"; destacaba Joost van Dreunen.

El dinero no sería un problema para Xbox, pues aunque el valor bursátil de EA ronda los 35.000 millones de dólares, el músculo financiero de Microsoft serviría para insuflar aire al departamento de videojuegos de la empresa.

En caso de que se produjera el anuncio, Microsoft se llevaría consigo algunas de las franquicias más importantes de la actualidad en los videojuegos. Es indudable que juegos como FIFA o Battlefield pueden decantar en cierta manera la compra de una consola, y que actualmente se rige tan sólo por la exclusividad de ciertos elementos o bien el apartado visual. Pero cuando hablamos de que sólo podrás jugar a los futuros FIFA, Need for Speed o Mass Effect en una consola, la cosa cambia.

Una compra a largo plazo

Michael Patcher, uno de los analistas más controvertidos de la industria, no ha querido perder la ocasión de opinar al respecto. Tal y como ha informado para el medio Forbes, Patcher no descarta la posible compra de EA por parte de Microsoft, pero sí de los beneficios que ésta pudiera acarrearla.

"Las editoras obtienen más beneficios en PlayStation que en Xbox, ese es el problema al que se enfrentaría Microsoft comprando EA"; comenta Michael. Si tenemos en cuenta que empresas como Ubisoft o Activision cuentan con todo tipo de exclusivas para PlayStation 4 en forma de DLCs, junto a los 73 millones de PS4 vendidas en comparación a los 40 millones de unidades de Xbox One, los números hablan por sí solos.

Por otra parte, Patcher destaca que la compra de EA sólo supondría un 60% de beneficios para Microsoft. "No es una estrategia sostenible, pero imposible para los precios actuales. Tal vez en 2001 hubiera sido un buen movimiento"; añade.

Si concretamos algo más esos beneficios que obtendría Microsoft por la compra de EA, éstos vendría de las franquicias procedentes de Disney y FIFA, es decir, los juegos relacionados con Star Wars y por supuesto el título anual de turno del deporte rey. Si ambas marcas experimentaran un descenso de los ingresos debido a la compra de EA, casi hasta la mitad, no tardarían en buscar un nuevo editor; al menos así lo señala Patcher.

No cabe duda de que habrá que estar atento a Microsoft lo que resta de 2018. Ya en el pasado sorprendió la compra de Mojang por 2.5000 millones, creadores de Minecraft, adquisición no impidió que el juego continuara llegando a plataformas como PlayStation o de Nintendo.

