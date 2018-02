Empleos del siglo XXI: nuevas profesiones que nacen por el auge de los eSports

Nace e-Squad Academy, la primera escuela del sector de España

El auge de los eSports en España es cada vez mayor, y la profesionalización ya es una realidad en el sector. Cada vez son más los jugadores que tienen esta actividad como su principal fuente de ingresos, gracias a que la audiencia es cada vez más grande y aumenta el número de empresas interesadas en patrocinar eventos y equipos.

Este es el contexto en el que nace e-Squad Academy, la primera escuela de eSports de España, un centro en el que se ofrece "formación integral para que los alumnos puedan convertirse en profesionales de los deportes electrónicos y desarrollar su carrera profesional", según el centro.

"La idea surgió cuando me pasaron un vídeo de una final de League of Legends (LOL) que se celebraba en un estadio lleno", explica José Ruiz, director de la escuela. "Me puse a observar a los equipos profesionales, y me llamó la atención la alta rotación que hay en las plantillas profesionales", explica Ruiz. La disciplina, el trabajo o la rutina de entrenamiento no son habituales entre estos jugadores.

El centro trabaja para ayudar a sus alumnos a mitigar estas carencias, llegar a profesionales y tener carreras lo más largas posibles, tanto como jugadores como en otros puestos vinculados a este sector.

Metodología

La escuela, ubicada en Madrid, pone en práctica una metodología propia para formar a los alumnos, por la que los alumnos siguen primero un circuito por los principales juegos, géneros y plataformas utilizadas en los deportes electrónicos. Su equipo docente incluye a jugadores consagrados como 'Caiper', mejor jugador europeo de Tekken 7; 'Termisfa', entrenador de Team Queso; y 'Richi Sanfer', jugador profesional de Pro Evolution Soccer, todos ellos con una larga trayectoria en los deportes electrónicos.

Además de la formación en videojuegos, los alumnos reciben apoyo de psicólogos, fisioterapeutas y profesionales de la comunicación y de las redes sociales, que les ayudan a aprender a trabajar en equipo o a gestionar sus emociones, como la frustración, o a manejar la presión cuando están compitiendo o ante el público, entre otras habilidades.

Una segunda parte formativa implica la especialización del alumno. Aunque en un principio todos los inscritos en la escuela quieran competir como jugadores profesionales, e-Squad Academy forma también en otros puestos demandados en el mundo de los eSports.

1. Jugador

No todos los alumnos van a poder ser jugadores profesionales. La falta de algunas habilidades o capacidades pueden impedir que lleguen a convertirse en profesionales de los videojuegos, y desde la escuela prometen ser sinceros en este punto, y dejarles claro a los alumnos que quizá la competición no sea su camino. Pero eso no significa el fin de su carrera profesional en este sector, sino que existen otras salidas que también trabajan en e-Squad.

2. Entrenador

Contaba 'Termisfa', profesor de clases de Card Games en la academia, que la carrera de jugador causa mucho desgaste, y poder convertirse en 'coach' es otra gran salida para los profesionales de los eSports.

3. Analista

Es uno de los puestos a los que más importancia dan desde e-Squad. Cuenta con un convenido de colaboración con Fluendo para constituirse como el primer centro certificador de RiftAnalyst de España. "Nos permitirá ofrecer al mercado laboral excelentes analistas de partidas preparados para ocupar puestos en las principales ligas oficiales, el cuerpo técnico de cualquier equipo o integrarse en medios de comunicación especializados", explica el centro.

4. Streamer o caster

La emisión de partidas y otros contenidos de manera online es una de las patas de este sector, ya que es la forma que tiene de llegar al gran público, crecer y ganar seguidores. Reciben formación de profesionales, que preparan tanto a los jugadores -a los que muchos equipos les exigen saber emitir a través de su propio canal-, como para su carrera posterior si el juego no es su camino.

5. Comentarista

"Buscamos analistas diferentes, que sepan transmitir la partida para gente que no conoce el juego, no solo para los seguidores", explica Ruiz. "Los comentaristas que formemos deben saber dirigirse al gran público y extender los eSports", concluye.

Habilidades para la vida y el empleo

Desde la escuela precisan que las habilidades que van a aprender en e-Squad no solo sirven para los jugadores profesionales, sino que van a servirles para otros ámbitos de la vida o para otras profesiones. "El trabajo en equipo, la gestión de la frustración... son capacidades útiles para todo el mundo", precisan.

La escuela cuenta con unas instalaciones de más de mil metros cuadrados, y está equipada con aulas de PC Gaming, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox y dispositivos móviles, así como con un estadio para las competiciones con capacidad para cien personas.

Las clases, que comenzaron hace tres meses, aunque la presentación del centro ante la prensa ha tenido lugar este martes, tiene actualmente alumnos de entre 14 y 29 años, aunque el centro, según ha detallado el Ruiz, está pensado para acoger alumnos desde los 4 años de edad, aunque en su caso está más visto como una actividad extraescolar, con horarios totalmente compatibles con los estudios.

Cuenta con su propio equipo

Asimismo, la escuela ha creado su propio equipo de eSports, Ninja Dragons, que acogerá a aquellos alumnos que una vez superada la primera fase formativa, y hayan decidido continuar como jugadores profesionales, demuestren las mejores habilidades.

Dentro del circuito formativo, los alumnos participan en competiciones internas todos los fines de semana, que les expone a la experiencia de la competición, pero también evalúa su evolución dentro de la escuela.

