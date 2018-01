Los videojuegos más esperados de 2018

2017 fue un año espectacular para la industria del videojuego. Hemos tenido auténticos juegazos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey u Horizon Zero Dawn entre otros. Hasta dos consolas nuevas han llegado a las tiendas. Hablamos de Nintendo Switch y Xbox One X, la máquina más potente hasta la fecha.

2018 no se va a quedar atrás. Recién comenzado el mes de enero, no serán pocos los juegos que ya vamos a poder disfrutar en nuestras consolas y ordenadores. A continuación tenéis una lista de algunos de los títulos a los que seguir la pista, y marcar en rojo, entre los próximos lanzamientos.

Como decíamos, el mes de enero comienza con fuerza. El día 26 de este mismo mes aterriza uno de los más esperados, Dragon Ball Fighter Z. El nuevo juego de la franquicia de Akira Toriyama no sólo está llamado a convertirse en el juego fetiche de la marca, sino también en el género de la lucha, ahí es nada. Con un plantel de luchadores que quita el hipo y en especial, un estilo artístico cuidado a más no poder, será lo más cerca que hemos estado nunca de ser protagonistas de un combate en el popular anime.

Todavía sin fecha de lanzamiento, aunque fijado para primavera, Red Dead Redemption 2 promete marcar un antes y un después en los juegos de mundo abierto. Cada nuevo lanzamiento de Rockstar, padres de GTA, se sigue con lupa. En esta ocasión nos prometen una historia adulta, un apartado gráfico de escándalo y por supuesto un mundo que recorrer con el que tenernos pegados a la pantalla durante meses.

PlayStation 4 se ha puesto las pilas para este 2018, algo que no ocurrió como muchos esperaban el pasado año. Son varios los juegos que llegarán a lo largo de los próximos meses y que se han colado por méritos propios entre los más esperados. Uno de ellos es Days Gone, una aventura de acción y supervivencia en un mundo arrasado por zombies. Su estilo cinematográfico y una jugabilidad directa hacen de este título uno de los imprescindibles.

Mismo caso para Spider-Man. Lo nuevo de Insomniac Games tiene en vilo a sus jugadores desde hace dos años. Acción directa y sin tapujos, la posibilidad de recorrer Manhattan a nuestro antojo y la esencia intacta de los cómics serán parte de la seña de identidad de este juego exclusivo para PlayStation 4. Imposible olvidarnos de God of War, y que al igual que los anteriormente citados no cuenta con fecha de lanzamiento, la nueva aventura de Kratos esta vez ambientada en la mitología nórdica vendrá protagonizada por mucha violencia, acción, gore y adrenalina por los cuatro costados.

Si hablamos de Nintendo, dos son los nombres que se vienen a la mente para todo poseedor de Nintendo Switch: Pokémon y Metroid. El primero de ellos ya se encuentra en desarrollo. Game Freak parece que por fin se ha puesto las pilas para crear el mayor sueño de los fans de la franquicia, un juego enorme de mundo abierto, espectaculares gráficos pero que recoja el testigo de Nintendo 3DS.

Metroid Prime 4 continuará el legado de Samus Aran. Tras el estreno en 2017 de la remasterización de uno de los episodios clásicos de la saga para 3DS, toca ahora - por fin - el turno de la hermana mayor. Exploración, puzzles y acción en un universo que se ha ganado el beneplácito de millones de jugadores son parte de sus incentivos.

Para concluir, e igualmente destacable, tenemos que hablar de Anthem. La sorpresa de Bioware y EA para el pasado E3 promete redefinir el género de los MMO/FPS, compitiendo así con Destiny. Mención especial para su imponente apartado visual y del que, para más inri, muchos duda. Sencillamente espectacular.

Kingdom Hearts 3. Su sola mención hace que muchos usuarios no las tengan todas consigo para verlo este mismo año en su consola. Square Enix ha prometido, parece que ahora sí, que por fin veremos al esperado JRPG en PlayStation 4 y Xbox One. Los mundos de Disney y Final Fantasy llegarán a las consolas de Sony y Microsoft con una historia que promete emocionarnos.

No cabe duda de que 2018 será un año muy a tener en cuenta para el mundo de los videojuegos. A los títulos mencionados hay que añadir otros muchos más, y por supuesto, sorpresas que irán llegando a lo largo de los meses.

