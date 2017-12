Los mejores videojuegos para regalar en Navidad

El 2017 se corona como uno de los años más intensos en la industria

No sólo increíbles títulos, también llegaron dos grandes nuevas consolas

Hacer un regalo en Navidad puede ser una auténtica odisea para algunos. Para otros no tanto, en especial aquellos que saben que la persona a la que va destinado ese presente es una auténtica forofa de los videojuegos.

2017 ha sido posiblemente el año más importante de la industria y ha sido comparado en ocasiones con 1998, el que para muchos fue el considerado como mejor año de la historia de los videojuegos. Además de tener juegos por doquier, el regreso de grandes franquicias y anuncios esperadísimos, también hemos tenido la llegada de dos nuevas consolas: Nintendo Switch y Xbox One X.

Durante las siguientes líneas encontraréis las mejores opciones para regalar estas Navidades en base a los diferentes tipos de usuarios, ya sean amantes de la acción, el deporte, las plataformas o lo último en tecnología visual.

Dos nuevos inquilinos en casa

Tener una nueva consola en casa siempre es un acontecimiento importante. Nintendo y Microsoft nos han ofrecido este año la posibilidad de revivir estas sensaciones con sus flamantes Switch y Xbox One X, respectivamente. Eso sí, cada una de ellas tiene características bien diferenciadas.

De cara a pensar en regalos en forma de consola, Nintendo Switch se presenta como la opción más económica. Con un precio de 320 euros, la máquina de la Gran N nos reportará una ingente cantidad de horas gracias a juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, entre otros. Uno de los puntos fuertes de la máquina es la posibilidad de jugar de forma portátil o bien sobremesa, ampliando así las posibilidades jugables de Switch.

Xbox One X es la opción más cara, pero también ofreciendo una propuesta completamente diferente con respecto a Switch. Hablamos de la máquina más potente jamás hecha en la industria del mercado. Es compatible con todo el catálogo de Xbox One estándar, juegos de la primera Xbox y una enorme cantidad de títulos de Xbox 360; todos ellos con increíbles mejoras visuales. Y es que la potencia de One X es el principal reclamo de la plataforma. Por 499 euros tendremos la consola que mejor apartado visual ofrece, además de ser totalmente compatible con películas 4K-UHD. Sin duda, una consola pensada para el jugador más exigente.

Youtube Video

Gran año para amantes del deporte

2017 ha sido un año espectacular para los jugadores que disfrutar del género deportivo. A la ya habituales entregas de FIFA y PES, las cuáles han ofrecido sus mejores caras hasta la fecha tanto en lo técnico como jugable, hay que sumar una enorme cantidad de juegos deportivos de otras categorías. Mención especial para Forza Motorsport 7, GT Sport y Project Cars 2.

Todos ellos apuestan de lleno por la simulación, llevando a otro nivel el ponernos frente a la pantalla y coger el mando. Ya sea para Xbox One (Forza), PlayStation 4 (GT Sport) o bien ambas con Project Cars 2, cualquiera de las tres opciones nos ofrecerá un extenso modo Carrera, multitud de horas en la vertiente online y unos gráficos de infarto.

Youtube Video

Aventuras por doquier

El género de las aventuras ha vivido una época dorada a lo largo de 2017. El máximo exponente en este ha sido sin lugar a dudas The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El nuevo episodio de Link ha sido galardonado con el premio a Mejor Juego del Año, y no es para menos si atendemos a un impecable ejecución en lo jugable, visual, artístico y sonoro. No se queda atrás Super Mario Odyssey, el incansable icono de Nintendo que ha vuelto en exclusiva para Nintendo Switch con una aventura de las que hacen historia. The Evil Within 2 nos trae a consolas y PC el terror psicológico y retorcido de nada más y nada menos que el creador de Resident Evil. Una apuesta segura para el público adulto que quieran pasar un rato desagradable pero con una gran historia.

Imposible no mencionar a Assassin's Creed Origins. Tras los polémicos lanzamientos de la saga, el descanso que Ubisoft ofreció a su franquicia le ha sentado a las mil maravillas, convirtiéndose en uno de los referentes en su categoría por un enfermizo nivel de detalle y realismo que transportan al jugador como nunca antes al Antiguo Egipto.

Youtube Video

La acción muestra sus mejores cartas

No podemos olvidarnos del género de la acción. Tal vez nos encontremos ante el tipo de juegos más fáciles de entrar para el público debido a su diversidad. Y es precisamente ésta, su variedad y dinamismo en 2017, lo que hace que sea realmente acertar con ellos estas Navidades. Los fans de la ciencia ficción lo tienen fácil si optan por Destiny 2, Wolfenstein 2: The New Colossus o Star Wars: Battlefront 2. Todos ellos cuentan con un trabajado modo Campaña, encomiable en el caso de Wolfenstein, y una apuesta férrea por mantenernos enganchados a la pantalla en su vertiente online si hablamos de Destiny 2 y Battlefront 2.

Call of Duty no ha faltado a la cita habitual. Esta lo vez lo ha hecho con World at War 2, uno de los regresos más esperados por parte de los acérrimos seguidores del FPS transportándonos a la Segunda Guerra Mundial. Los que prefieran una aventura de mundo abierto, una trama interesante y original en un universo que entra por los ojos, Horizon Zero Dawn es regalo asegurado. El exclusivo de PlayStation 4 cuenta además a día de hoy con un pack en el que se oferta el juego base junto a su expansión.

