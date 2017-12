Giants y Huntters eSports, grandes triunfadores de la VIII edición de Gamergy

La final de LoL contó con 3.400 asistentes en directo en el estadio

Giants Only The Brave, ganadores de la Superliga Orange de League of Legends.

Frenético fin de semana que ha vivido la octava edición de Gamergy, el evento de eSports organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (Grupo Mediapro) e IFEMA, con el punto álgido en las dos finales celebradas el domingo de la Superliga Orange de LoL y de Clash Royale.

En un Orange Stadium de League of Legends que llenó sus más de 3400 localidades, Giants Only The Brave se coronó como nuevo campeón de España superando en la final de más nivel de la historia de la LVP a MAD Lions E.C. por un resultado de 3-2. Giants, un equipo que hace unos meses logró el ascenso a la LCS Europea, confirmó los pronósticos y superó a la escuadra madrileña, que vendió muy cara su piel al forzar el quinto mapa tras perder los dos primeros.

Giants sufrió en un primer mapa en el que los leones, muy agresivos, se acogieron al descomunal talento del esloveno Tim 'Nemesis' Lipovsek. Su presencia intimidó a los gigantes en cada una de las peleas grupales, aunque los objetivos cayeron siempre del lado de los de Amadeu 'Minitroupax' Carvalho. El tirador portugués fue otro de los jugadores destacados de la final. MAD Lions amenazó en más de una ocasión con asomarse a la base rival, pero Giants se recuperó con el paso de los minutos y acabó sumando el primer punto de la final.

Menos historia tuvo el segundo mapa, para el que André Guilhoto sacó a Hyeong 'Ruin' Min Kim en el carril superior y completó el cinco inicial con el que Giants subió a la máxima competición continental. La escuadra azul, mucho más entonada, fue esa maquinaria tan bien engrasada de la temporada regular y tumbó el nexo de su rival en apenas media hora.

MAD Lions no se rindió

Cuando se asomaba el 3-0 sobre la final, MAD Lions E.C. se negó a hincar la rodilla por la vía rápida y pasó por encima de Giants en el tercer mapa. Era el segundo mapa que Giants perdía en la temporada y no iba a ser el último. Los leones volvieron a rugir en una cuarta partida en el que tomaron la delantera con rapidez y que pudieron sentenciar pasada la media hora. En un último mapa épico, que ambos equipos jugaron más con el corazón que con la cabeza, se acabó imponiendo el talento de Giants, al que MAD Lions puso contra las cuerdas en más de un momento.

La temporada de League of Legends se cerró con la imagen de Giants levantando la copa de campeones hacia el cielo de Gamergy, pero también con el anuncio de que la emoción sobre la Grieta del Invocador regresa muy pronto en 2018. En concreto, la nueva temporada nacional del título de RIOT Games que organiza LVP se pondrá en marcha en un evento presencial en Tenerife el próximo 28 de enero. La fiesta no acaba.

Campeón nacional de Clash Royale

La Arena de Clash Royale, que el día anterior había coronado a Frank 'Surgical Goblin' Oskam como campeón del Gamergy Masters, fue testigo de una historia épica. Huntters eSports, un conjunto humilde que se tuvo que ganar su derecho a estar en la Superliga Orange a través de un clasificatorio, se impuso al todopoderoso Team Queso por 3-1 tras firmar un torneo excepcional.

Huntters eSports, campeones de España de Clash Royale.

Miguel 'KingOfWar' Gacía fue el encargado de sumar el último punto de la final para los linces, aunque el gran héroe del torneo fue Juan Carlos 'Juanka' Ruiz, que sólo perdió dos partidas en todas las rondas. Ambos jugadores estuvieron bien secundados por el francés Maxence 'Maxlamenace' Piriou, que llegó a mitad de temporada a Huntters y que cambió por completo la cara al equipo.

El Orange Arena al completo acabó en pie aplaudiendo la hazaña de Huntters, que se convierte en el primer campeón nacional de la historia de Clash Royale. Los linces graban su nombre entre los héroes de Gamergy, el mayor evento de deportes electrónicos organizado por Liga de Videojuegos Profesional e IFEMA Feria de Madrid.

La igualdad de la Superliga Orange quedó patente en una primera ronda de cuartos en la que cayeron eliminados el segundo (NeverBack Gaming), el tercero (Giants Gaming) y el cuarto (Movistar Riders) clasificados de la temporada regular, mientras que el primero (Arctic Gaming) tuvo que remontar dos sets en contra para acceder a las semifinales. En definitiva, un excepcional final de temporada en el que se ratificó la excelente salud del Clash Royale, tanto a nivel competitivo como en lo que a espectadores y afición se refiere.

