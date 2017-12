Llegan a Madrid las finales de los eSports de moda

Partida de LOL en la anterior edición de Gamergy.

Desde hoy y hasta el domingo 17 de diciembre, los aficionados a los deportes electrónicos tienen una cita en la octava edición de Gamergy. Organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) e Ifema Feria de Madrid, contará con más de 28.000 metros cuadrados cargados de novedades.

En Gamergy se podrá disfrutar por primera vez de las Finales de la Superliga Orange de Clash Royale, League of Legends y de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), pero también la fase final de torneos amateurs que han contado con una fase previa online como el Torneo Nissan Juke GT Sport.

Las Finales de la Superliga Orange de League of Legends mantienen el formato de la pasada campaña. Los cuatro mejores equipos al término de la temporada regular pelearán por el título de campeón nacional Giants Only The Brave. El campeón de la temporada regular de League of Legends es el máximo aspirante a dominar la Grieta del Invocador durante el fin de semana de Gamergy.

Los malagueños, que hace unos meses ascendieron a la LCS Europea, mantiene el bloque con el que ha dominado toda la temporada, en la que sólo ha cedido un mapa.

La temporada regular de CS:GO también ha tenido como gran dominador a Giants Gaming, que como sus compañeros de League of Legends sólo ha cedido un mapa en todo el curso.

Por su parte, Clash Royale regresará a Gamergy tras el éxito del Gamergy Masters, aunque en este caso lo hará con su propia competición regular. La Superliga Orange del título de Supercell disputará sus Finales en Ifema Feria de Madrid, a donde acudirán los ocho mejores equipos al término de la temporada regular.

Un millón de espectadores

En la pasada edición, la más vista de la historia, Liga de Videojuegos Profesional superó el millón de espectadores. A Ifema Feria de Madrid acudieron más de 35.000 personas para celebrar la gran fiesta de los deportes electrónicos en España. Este año se repartirán más de 32.000 euros en premios.

Los asistentes al encuentro de videojuegos Gamergy tendrán la oportunidad de vibrar con las competiciones profesionales que organiza LVP, pero también de participar en torneos y ganar estupendos premios.

