Black Friday 2017: el mejor momento del año para comprar videojuegos

El Black Friday. Redes sociales, anuncios de televisión, gigantescos carteles en la ciudad... A día de hoy es complicado que alguien no conozca esta etapa del año, la más señalada de cara a la compra de regalos de Navidad si buscamos la antelación, pero también obtener el mejor descuento posible en esa TV o electrodoméstico que tanto tiempo llevábamos deseando. Listado de las tiendas que realizan descuentos por el Black Friday.

Los videojuegos son una de las categorías que gozan de un mayor número de descuentos y ofertas durante el Black Friday; convirtiéndose así en el momento perfecto para adquirir una nueva consola o ampliar nuestra colección. El motivo es bien sencillo, no sólo las cadenas de tiendas más famosas se suman a cuantiosas ofertas en videojuegos, sino que las propias tiendas digitales de compañías como Sony o Microsoft ofrecen jugosas tentaciones a los usuarios.

PlayStation tira la casa por la ventana

Tras el lanzamiento de Xbox One X recientemente por parte de Microsoft, y Nintendo hacer lo propio con Super Mario Odyssey en su flamante Switch; a Sony no le quedaba otra que tirar la casa por la ventana en el Black Friday para mantener la atención del usuario. Y así ha sido.

No nos será difícil encontrar un amplio número de descuentos basados en PlayStation en las tiendas más famosas a nivel español; pero es precisamente los diferentes packs y ofertas oficiales de Sony los que más destacan.

Sin ir más lejos, el casco de realidad virtual de la compañía nipona puede adquirirse por un precio mucho más reducido que hace unas semanas junto a un potente pack de juegos. Así pues, el paquete añade PlayStation VR, cámara PlayStation Worlds y un juego a elegir. Entre los títulos tenemos nombres como el notable Gran Turismo Sport o el inmersivo Skyrim VR, toda una experiencia en realidad virtual. ¿Precio? 299 euros. Nada mal si lo comparamos con sus 399 euros de hace unos meses.

FIFA, Call of Duty... amplía tu colección

Como decíamos líneas atrás, las tiendas digitales de PlayStation y Xbox son lugares perfectos para ampliar nuestra biblioteca por un módico precio. No hablamos de títulos con un largo bagaje en el mercado, en absoluto, sino de nombres mucho más recientes y que pueden suponer un desembolso mucho menor en caso de adquirirse durante el Black Friday.

Tal es el caso del sobresaliente Wolfenstein 2: The New Colossus, juego que llegaba a las tiendas hace escasas dos semanas y media al precio de 69,99 euros, pudiendo adquirirlo ahora por tan solo 34,99 euros. No se queda atrás tampoco Gran Turismo Sport que ve reducido su precio hasta los 29,99 euros. FIFA 18 o Assassin's Creed: Origins, dos de los juegos del momento, también tienen interesantísimas ofertas que nos tentarán.

PUBLICIDAD