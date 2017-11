StarCraft II pasa a ser gratis desde hoy: así puede jugar en PC y Mac

StarCraft II, uno de los videojuegos que ha marcado la historia del sector y absoluta referencia en el género de estrategia, ha comenzado hoy a ofrecer buena parte de sus servicios de forma gratuita con el objetivo de atraer más usuarios.

De este modo gran parte de los modos de un jugador y multijugador de StarCraft II pasará a ser de acceso gratuito, aunque si se quieren disponer de todas las características sí se tendrá que pagar por el título de Blizzard.

En concreto, desde hoy 14 de noviembre, se puede jugar gratuitamente a la campaña Wings of Liberty; a los modos de partidas no clasificatorias y contra la inteligencia artificial (IA), donde se podrá desbloquear partidas clasificatorias con las 10 primeras victorias del día en partidas no clasificatorias o contra la IA; y se podrá avanzar hasta tener comandantes de nivel 5, así Kerrigan, Raynor y Artanis son completamente gratis.

De este modo, en el caso de que el jugador quiera ir más allá de las opciones gratuitas, se verá obligado a ir a la tienda online para mejorar su experiencia de juego.

Para jugar a esta versión, tan sólo habrá que cumplir con los requisitos mínimos del sistema y cumplimentar los datos que pide Blizzard antes de disponer de poder darse de alta en el servicio

